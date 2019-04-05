Le Figaro: всё меньше французов связывают свои надежды с ЕС

Согласно результатам последнего опроса, проведённого в преддверии выборов в Европарламент, менее трети французов считают единую Европу источником надежды, сообщает Le Figarо. Столь низкие показатели издание связывает с сомнениями граждан Франции в эффективности ЕС. По словам газеты, французские избиратели больше обеспокоены проблемами экономики и иммиграции, чем будущим Евросоюза, — именно они будут определять их выбор в ходе предстоящего голосования.

Согласно опросу, проведённому компаниями Odoxa — Dentsu Consulting по заказу французских СМИ в преддверии выборов в Европарламент, всего 29% считают Европу источником надежды, сообщает Le Figaro. При этом 31% граждан Франции назвали ЕС «источником опасений», а 40% не видят в нём ни того, ни другого. Как подчёркивает издание, позитивно оценили Европу исключительно сторонники пропрезидентской партии «Вперёд, Республика!» (68%) и Социалистической партии (57%).

«Столь низкие показатели можно объяснить сомнениями французов в эффективности Европейского союза», — отмечает издание. Только 43% считают ЕС эффективным в борьбе с терроризмом, 29% говорят о его эффективности в деле защиты окружающей среды, 19% считают Евросоюз успешным в борьбе с безработицей, а 18% полагают, что он хорошо справляется с проблемами иммиграции и налогообложения. Притом что ожидания граждан Франции по всем этим вопросам достаточно высоки, замечает газета.

Определяющими вопросами для французов в ходе грядущих выборов станут покупательская способность (о ней вспомнили 36% опрошенных) и иммиграция (27%), передаёт Le Figaro. При этом, если первая проблема больше тревожит избирателей левых взглядов, то вторая серьёзнее всего беспокоит приверженцев правых идей. 24% отметили важность проблем защиты окружающей среды и борьбы с терроризмом. Тем временем всего 19% заявили, что их выбор будет зависеть от ответа на вопрос о будущем европейских структур.

Что касается брексита, 62% французов находят, что выход Великобритании из ЕС скорее ослабит союз. При этом, согласно результатам другого опроса компании Odoxa, опубликованным в четверг, 78% граждан Франции считают, что от брексита пострадает в первую очередь сама Великобритания, а не другие европейские страны.

Тем не менее, как отмечает аналитик Dentsu Consulting Вероник Рей-Сульт, «спектакль, устраиваемый британцами вот уже который месяц, остудил пыл желающих выхода из ЕС, и вопрос теперь в основном не в том, быть «с Европой или без неё». Он, скорее, звучит как: «Да, быть с Европой, но каким образом?»