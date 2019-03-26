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24 канал: украинская полиция заменит автоматы Калашникова на немецкие пистолеты-пулемёты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Национальная полиция Украины откажется от использования автоматов Калашникова в пользу немецких пистолетов-пулемётов MP5. Как пишет «Телеканал новин 24», по словам главы Нацполиции Сергея Князева, немецкое оружие лучше всего подходит для выполнения функций полицейского.
24 канал: украинская полиция заменит автоматы Калашникова на немецкие пистолеты-пулемёты
Reuters
Украинская Национальная полиция отказывается от автоматов Калашникова, а взамен закупает немецкие пистолеты-пулемёты Heckler & Koch MP5. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
 
По его словам, ведомство на 90% хочет отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Он добавил, что новыми современными немецкими пистолетами-пулемётами МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд. Он пояснил, что такое оружие лучше всего подходит для выполнения функций полицейского.
 
«Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сохранить собственную», — рассказал Князев.
 
Пистолет-пулемёт MP5 разработан фирмой Heckler & Koch в 1966 году. Ключевыми особенностями оружия является высокая надёжность и мощность. Использование прицелов различных типов, глушителя и боевого фонаря расширяет возможности оружия.
 
Оружие оснащено складным прикладом, применяются патроны 9×19 мм. Скорострельность составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность — 200 м.
 
Сейчас MP5 используется правоохранительными органами и подразделениями специального назначения более чем в 50 странах мира.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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