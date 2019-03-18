Немецкий политик: в отношениях с Россией нужно строить мосты, а не стены

С Россией нужно сотрудничать, чтобы поддерживать сохранность уже существующих мостов и возводить новые, пишет на страницах Die Welt Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. По его словам, «жёсткая стратегия» НАТО, нацеленная на то, чтобы сломать Кремль, не даст результата, а только обострит конфликт. Вместо этого на первый план должны выйти доверие, разрядка и контроль за оружием.

«Гонка вооружений, обычных и ядерных, региональные, а также локальные военные конфликты практически на всех континентах, автократия и правый популизм вместо демократии, национализм вместо мультилатерализма, экономическая изоляция вместо свободной торговли», — описывает современный мир Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.



При этом человечество стоит перед такими глобальными вызовами как «потепление климата, загрязнение мировых океанов, терроризм, пандемии, кибервойны, миграционные потоки, милитаризация космоса», пишет политик на страницах Die Welt. И для решения этих проблем необходимо взаимопонимание и сотрудничество на региональном и мировом уровне.



«Вместо этого спираль эскалации продолжает закручиваться», — пишет Тельчик. НАТО и Россия проводят масштабные учения. Границы вновь контролируют истребители. Генсек Североатлантического альянса ни слова не говорит о необходимости разоружения и контроля за оружием. Совет Россия-НАТО никак не задействуется. Изначально планировалось, что в рамках этой структуры два раза в год будут проводиться встречи министров обороны и иностранных дел двух стран, а послов — каждый месяц. Но они не проводятся, при чём даже в кризисных ситуациях. При этом в НАТО заявляют, что они «открыты для постоянного, сосредоточенного и осмысленного диалога». «Сказано красиво, но как насчёт реальных дел?» — задаётся вопросом Тельчик.



Войска альянса вновь стоят на российской границе. Среди них и солдаты бундесвера. Таким образом НАТО показывает свою готовность защитить страны Балтии в случае возможной атаки со стороны России. Но в Кремле не пойдут на «самоубийство», потому что понимают, что такие действия будут расценены как нападение на НАТО, объясняет экс-советник Коля.



Россию есть за что критиковать, но вопрос в том, какие шаги нужно предпринять для обеспечения безопасности и стабильности в отношениях с Москвой. Сейчас альянс придерживается «жёсткой стратегии», нацеленной на то, чтобы сломить противника. В НАТО считают, что для этого достаточно сохранять жёсткость и не оставлять сомнений в своей готовности пойти на дальнейшее обострение конфликта. «Но что произойдёт, если Россия не сдастся? Может бы стоит помочь Москве перейти мост?» — вопрошает Тельчик.



Со взаимными обвинениями нужно разбираться профессионально, а не с помощью «мегафонной дипломатии», советует Тельчик, ссылаясь на слова директора института Европы РАН Алексея Громыко. Если НАТО продолжит проводить свою нынешнюю политику, конфликт продолжит обостряться. Россия чувствует себя сильной и не сломается даже под усиленным давлением. Остаётся надеяться, что второго карибского кризиса не понадобится, чтобы западные политики переосмыслили свою стратегию, и на первый план снова вышли разрядка и контроль за оружием. На Западе не хватает политических деятелей, которые бы всегда помнили о согласованных целях — как, например, в Парижской хартии 1990 года — и призывали к их выполнению.



Для преодоления нынешнего кризиса необходимо доверие, советует Тельчик. Но сразу ты его не заслужишь. При этом им могут злоупотребить или не ответить на него взаимностью, но нужно быть готовым идти на такие риски. «Когда я хочу заслужить доверие, я не ставлю перед партнёром условий или объявляю санкции», — подчёркивает Тельчик. При этом именно у Германии самые хорошие предпосылки для того, чтобы выстроить с Россией хорошие отношения, убеждён политик. В этом вопросе Берлин должен объединиться с Парижем, занять лидирующую роль в западном альянсе и противостоять обратным тенденциям из Вашингтона и восточноевропейских странах.



В 1990-х в России выросло новое поколение, пишет Тельчик. Оно не застало Советского союза, коммунизма и холодной войны. Эти люди хотят мирного будущего, финансовой безопасности — чего хотят и все европейцы. «Нам нужно сотрудничать, чтобы поддерживать сохранность уже существующих мостов и возводить новые. Однажды канцлер сказала в бундестаге: «Мосты рушатся быстро, а их восстановление требует длительного времени». Давайте начнём заново», — призывает Тельчик.