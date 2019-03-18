Die Freiheitsliebe: Германия переключилась с борьбы против терроризма на Россию и Китай

Планы Германии по созданию своего собственного авианосца свидетельствуют о смене парадигмы в немецкой политике безопасности, пишет Die Freiheitsliebe. Ведь этот «бессмысленный» гигантский проект нужен не для устрашения террористов или небольших стран, а для «великодержавной войны» с Россией и Китаем, убеждён автор статьи Якоб Райман.

Трудно себе представить авианосец с немецким флагом, пишет Die Freiheitsliebe. Такой образ вызывает странные, непривычные ощущения. Но председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также канцлер Германии Ангела Меркель настаивают на том, чтобы сделать его явью.

Для этого будет запущен «более чем сомнительный», гигантский немецко-французский проект, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить ЕС роль «гаранта мира и безопасности» на глобальной арене, поясняет автор статьи Якоб Райман. Эта инициатива напрямую связана с требованиями главы Белого дома Дональда Трампа повысить расходы на оборону в европейских странах, убеждён журналист: «Судя по его одержимости идеей создания космических сил, Трамп до безумия влюблён в масштабные, престижные проекты. Поэтому президенту США наверняка придётся по вкусу немецко-французский авианосец, который он сможет преподнести как свой личный успех».

Немецкие власти вновь испугались конфликта с Вашингтоном и теперь потратят кучу денег на бессмысленный проект. Ведь Трамп покинет пост президента через два года, максимум — шесть лет, а Берлин с Парижем будут ещё десятки лет тратить огромные деньги на создание этого авианосца. Также этот проект свидетельствует о смене парадигмы в политике безопасности Германии, подчёркивает издание. Потому что корабль имеет в первую очередь символическое значение, демонстрируя власть и позволяя реализовывать властные притязания в горячих точках.

Авианосец нужен не для борьбы с террористами, не для запугивания джихадистов или таких стран, как Иран, Северная Корея или Сирия. «Это инструмент из арсенала великодержавных войн, которые, как казалось, давно уже стали реликтом истории». И направлен этот проект в первую очередь против России и Китая, убеждён автор.

По сути, Европа, «гарант мира», наращивает вооружение, готовясь к третьей мировой войне. При этом — что характерно — до Меркель попытки создать немецкий авианосец предпринимали кайзер Германии Вильгельм II, а также лидер нацистской империи — Адольф Гитлер. «Канцлер оказалась в одной исторической лодке с кайзером и фюрером», — подчёркивает Райман. Вместо того чтобы прилагать дипломатические усилия для урегулирования мировых конфликтов, Европа мечтает о своём личном авианосце и гонится за «империалистическим фантомом», заключает автор.