Le JDD: известный «жёлтый жилет» может попросить убежища в России

Один из лидеров движения «жёлтых жилетов» Максим Николль пригрозил попросить политического убежища за границей, если правительство в течение двух недель не ответит на требования протестующих, сообщает Le JDD. Как предполагает издание, с этой просьбой Николль может обратиться к России. А Москва может воспользоваться этим случаем как поводом для дипломатического противостояния с Францией, убежден автор статьи.

Во вторник 29 января видный представитель движения «жёлтых жилетов» Максим Николль по прозвищу Fly Rider пригрозил попросить политического убежища за пределами Франции, если правительство не ответит на требования протестующих, сообщает Le Journal du Dimanche. «Если в течение двух недель не будет никакого прогресса — никакого конкретного финансового прогресса по отношению к народу, ко всему населению… я уеду из этой страны, попрошу политического убежища и буду продолжать борьбу из-за рубежа», — заявил Николль в видеообращении в социальной сети Facebook.

По словам издания, Николль рассчитывает на получение убежища за границей, на основании положений Конвенции о статусе беженцев, подписанной в Женеве в 1951 году и ратифицированной 145 странами-участницами. Согласно этому документу, беженцем может считаться лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений».

Николль полагает, что имеет право на получение статуса беженца, поскольку стал жертвой «психологического, финансового и полицейского» преследования, однако, как подчёркивает издание, на деле он ни разу не привлекался к гражданской или уголовной ответственности и не сталкивался с ограничениями по части выражения своей позиции.

«Тем не менее не исключено, что одна из стран воспользуется его случаем как поводом для дипломатического противостояния с Францией», — убеждён автор статьи. Как напоминает журналист, Россия под руководством Владимира Путина в 2013 году, к примеру, без колебаний предоставила убежище американскому разоблачителю Эдварду Сноудену, спровоцировав тем самым напряжённость в отношениях с Вашингтоном.

Николль, по его собственным словам, намерен просить убежища в стране, не связанной с Францией соглашением об экстрадиции. И под это определение как раз подходит Россия, замечает издание.

По мнению представителя «жёлтых жилетов», он также может претендовать на статус политического беженца из-за угрозы тюремного заключения во Франции: «Это (убежище за границей – ИноТВ) позволит мне избежать того, чтобы вы бросили меня за решётку при помощи вашего закона против погромщиков только за то, что я с вами не согласен», — пояснил участник протестного движения.

При этом, как подчёркивает Le JDD, «закон против погромщиков», находящийся на рассмотрении в парламенте, предполагает разрешение на введение административных запретов на уличные выступления, однако не предусматривает заключения под стражу оппозиционеров. Кроме того, как напоминает издание, Декларация прав человека и гражданина, принятая во Франции в 1789 году, утверждает, что «никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом» — а этот текст «имеет конституционную значимость, то есть является важнейшей законодательной нормой» .