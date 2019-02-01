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24 канал: слова Путина о защите верующих встревожили украинскую чиновницу

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Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что высказывания Владимира Путина относительно дальнейших планов из-за создания Православной церкви Украины являются очень тревожными. Как передаёт «Телеканал новин 24», Цинцадзе также добавила, что «Украина не позволит России использовать верующих в своих играх».
24 канал: слова Путина о защите верующих встревожили украинскую чиновницу
Reuters

Высказывания главы Кремля относительно дальнейших планов из-за создания Православной церкви Украины являются очень тревожными, однако Украина не позволит России использовать верующих в своих играх. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом написала украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter. Она отметила, что такой  сценарий российский лидер уже использовал.

«Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил защитить украинских граждан, он начал военное вторжение на Украину. Свобода вероисповедания полностью почитается на Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх», – написала она.
 
Как напоминает украинский канал, ранее Владимир Путин заявил, что создание Православной церкви Украины не имеет никакого отношения к вере. Он также подчеркнул, что Россия готова защищать украинских верующих и свободу вероисповедания.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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