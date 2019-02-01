24 канал: слова Путина о защите верующих встревожили украинскую чиновницу

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что высказывания Владимира Путина относительно дальнейших планов из-за создания Православной церкви Украины являются очень тревожными. Как передаёт «Телеканал новин 24», Цинцадзе также добавила, что «Украина не позволит России использовать верующих в своих играх».
Высказывания главы Кремля относительно дальнейших планов из-за создания Православной церкви Украины являются очень тревожными, однако Украина не позволит России использовать верующих в своих играх. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом написала украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter. Она отметила, что такой сценарий российский лидер уже использовал.
«Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил защитить украинских граждан, он начал военное вторжение на Украину. Свобода вероисповедания полностью почитается на Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх», – написала она.
Как напоминает украинский канал, ранее Владимир Путин заявил, что создание Православной церкви Украины не имеет никакого отношения к вере. Он также подчеркнул, что Россия готова защищать украинских верующих и свободу вероисповедания.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко может выиграть второй тур выборов лишь благодаря массовым фальсификациям, так как его реальная поддержка населением сильно ниже, чем у кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил мнение, что действующей чемпионке мира и олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой будет сложно что-либо противопоставить новому поколению российских спортсменок.
Юрий Бойко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», полагает, что второй тур выборов пройдёт по сценарию первого, а позиции действующего президента Украины Петра Порошенко не усилят даже возможные дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Глава Стратегического командования (StratCom) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией.
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате США.
После вылета санкт-петербургского СКА из розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадии финала Западной конференции нападающий команды Павел Дацюк ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.
Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Аргументы и Факты» сообщил, что страны НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности.
Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино не исключил, что нападающий команды Гарри Кейн, получивший травму в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», может пропустить все оставшиеся матчи лондонского коллектива в сезоне-2018/19.
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в седьмом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова подвела итоги первого заседания суда по делу своего подзащитного, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Госсекретарь США Майк Помпео уведомил власти Турции о том, что Анкара не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае развёртывания российских ЗРК С-400.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций «открывает путь к нестабильности в регионе».
Директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф рассказал об интересе к приглашению в команду защитника Вячеслава Войнова, которому продлили дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).