24 канал: слова Путина о защите верующих встревожили украинскую чиновницу

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что высказывания Владимира Путина относительно дальнейших планов из-за создания Православной церкви Украины являются очень тревожными. Как передаёт «Телеканал новин 24», Цинцадзе также добавила, что «Украина не позволит России использовать верующих в своих играх».

Высказывания главы Кремля относительно дальнейших планов из-за создания Православной церкви Украины являются очень тревожными, однако Украина не позволит России использовать верующих в своих играх. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом написала украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter. Она отметила, что такой сценарий российский лидер уже использовал.

«Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил защитить украинских граждан, он начал военное вторжение на Украину. Свобода вероисповедания полностью почитается на Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх», – написала она.

Как напоминает украинский канал, ранее Владимир Путин заявил, что создание Православной церкви Украины не имеет никакого отношения к вере. Он также подчеркнул, что Россия готова защищать украинских верующих и свободу вероисповедания.