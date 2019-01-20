Der Spiegel: в надежде на чудо Порошенко отправился в «томос-тур» по Украине

«Томос-тур» — именно так окрестили «насмешники» поездку Петра Порошенко по украинским соборам, пишет Der Spiegel. Дело в том, что у нынешнего президента Украины едва ли остались шансы на победу в предстоящих выборах. По этой причине он и «перенёс» свою избирательную кампанию в церкви страны, подчёркивает журналист немецкого издания.

В последнее время украинский лидер Пётр Порошенко часто разъезжает по Украине «по заданию Господа», пишет немецкий журнал Der Spiegel.



«Томос-тур» — именно так окрестили «насмешники» поездку Порошенко по украинским соборам. Дело в том, что у нынешнего президента Украины едва ли остались шансы на победу в предстоящих выборах и поэтому-то он и «перенёс свою избирательную кампанию в церкви страны», считает автор статьи Кристиан Эш.



С собой у Петра Порошенко «подарок бога украинцам на Рождество» — подписанная Вселенским патриархом Варфоломеем грамота, которая закрепляет полную независимость новой Православной церкви Украины от Русской православной церкви Московского патриархата, уточняет журналист Der Spiegel.



«Складывается впечатление, что президент неожиданно превратился в проповедника, — подчёркивает Эш. — У грамоты есть и светская функция. Для Порошенко она последний шанс избежать практически гарантированного поражения. В конце марта на Украине пройдут президентские выборы и только чудо может его спасти. После того как в 2014 году он вступил в должность, избиратели стали беднее. Он не смог положить конец войне на востоке страны и затягивал проведение реформ. Не помогло ему и военное положение, которое он ввёл в ноябре».



Основанием же новой Православной церкви Украины Пётр Порошенко и вовсе «вызвал цепную реакцию», продолжает автор статьи.



«Украинская православная церковь Московского патриархата продемонстрировала поразительную сплочённость. Из около 12 тысяч приходов до сих пор только несколько десятков перешли на другую сторону. Из 53 действующих епископов — один единственный: митрополит Винницкий, друг президента из времён, когда тот ещё в качестве бизнесмена создавал свою кондитерскую империю и сам был прихожанином Московского патриархата», — отмечает журналист немецкого издания.



Хоть пока и не понятно, кто возьмёт верх в этом споре, но «чем больше вера и политика сливаются воедино, тем напряжённее становится ситуация» на Украине, констатирует автор статьи Кристиан Эш.