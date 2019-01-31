USA Today: «оставайтесь дома» — Америку накрыли рекордные морозы

Американский Средний Запад оказался в плену полярного вихря, из-за которого отметки на термометрах опускаются до рекордно низких температур, а снегоуборочная техника начинает выходить из строя, пишет USA Today. Местные власти предупреждают, что такие морозы могут быть опасны для жизни, и советуют по возможности оставаться в помещениях помогать ближним.

Большую часть США захватил полярный вихрь, и температуры опустились до рекордного минимума, сообщает USA Today. По словам сайта, необычайно низкие отметки термометра могут представлять опасность для жизни.

30 января в среду температура в Чикаго опустилась до—30°C (—21°F) , в то время как рекордно низкая отметка для города составляет —33°C (— 27°F) и была зафиксирована в 1985 году. По данным Национальной метеорологической службы США, к северо-западу, в Миннеаполисе, отметки термометров показали близкие к историческому минимуму 100-летней давности —33,5°C (—28° F), а с учётом ветра и все —45°C (—49 °F). Ещё севернее, в заповеднике Норрис Кемп температура составила —44,5°C (—48° F), только это уже даже без учёта ветра.

Властям штата Миннесота даже пришлось отозвать сразу несколько единиц снегоуборочной техники, поскольку из-за холода машины работали с перебоями. Метеорологи предупреждают, что морозы вкупе с сильным ветром могут и вовсе представлять угрозу для жизни, а получить обморожение при таких температурах можно всего за несколько минут.

Обильные снегопады на востоке страны вызвали масштабные автомобильные аварии — две в Пенсильвании и одну в Нью-Йорке. В столкновениях пострадали люди.

Как отмечает USA Today, из-за морозной и снежной погоды погибло по меньшей мере 8 человек, включая мужчину, сбитого снегоуборочной машиной, пару, которая въехала на своём внедорожнике в другой снегоочиститель, а также мужчину, замёрзшего в гараже. Ещё один молодой человек скончался в больнице, после того как рано утром его в бессознательном состоянии обнаружили на улице на территории Айовского университета. На тот момент в городе температура составляла —46,5°C (—51 °F) с учётом ветра.

«Оставайтесь по возможности в помещениях. И если вы увидите, что кому-то нужна помощь, постарайтесь предпринять какие-то меры», — призвала губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. В то же время губернатор Кентукки Мэтт Бевин решил посмотреть на ситуацию с другой стороны и в шутку отметил, что закрытие школ в холодную погоду может привить детям неправильную мысль: «когда в жизни проблемы, то можно где-нибудь это переждать, свернувшись калачиком».

Также по всему району Среднего Запада из-за погодных условий были отменены или отложены тысячи самолётных рейсов. В пригородном и междугородном железнодорожном сообщении тоже начались перебои. Даже работники почты решили перестраховаться и предупредили, что в среду 30 января не все отправления смогут быть доставлены по крайней мере в 10 штатах.

По данным сайта, в морозы активно работают приюты для бездомных, где сотрудники размещают дополнительные спальные места. Социальные работники обзванивают пожилых граждан. По словам мэра Чикаго Рэма Эмануэля, «у каждого есть задача проверить, всё ли в порядке у другого — этим человеком может быть сосед, пожилой, физически слабый или, возможно, нуждающийся в помощи человек».

Особого внимания удостоились и братья наши меньшие. В соцсетях спасатели отдельно призвали американцев не оставлять домашних животных на улице без присмотра.

Как утверждают метеорологи, морозы движутся к восточному побережью США, так что Нью-Йорк и Филадельфия уже готовятся к похолоданиям. А на Среднем Западе, напротив, к выходным ожидается резкое потепление вплоть до 4,5°C (40°F).