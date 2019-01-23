Handelsblatt: США ополчились на «Северный поток — 2» из корыстных побуждений

США уже давно призывают остановить строительство газопровода «Северного потока — 2», угрожая европейским компаниям санкциями, пишет Handelsblatt. При этом эксперты сходятся на том, что мотивы у Вашингтона корыстные: американские компании, добывающие сланцевый газ, тоже хотят прорваться на мировой рынок. Впрочем, европейские страны, в частности Германия, не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, хоть и не исключают возможности закупок сжиженного газа у американцев.

Тема «Северного потока — 2» снова и снова вызывает в публичном пространстве ожесточённые дискуссии, пишет Handelsblatt. При этом, участники организованного изданием энергетического саммита сошлись во мнении: у проекта есть будущее.

Кроме того, гости мероприятия были солидарны в том, что причина спора между США и Европой по поводу строительства газопровода заключается исключительно в корыстных интересах. Как заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле, «речь теперь идёт не об интересах Европы, а об интересах США», намекая на недавние слова американского посла в Германии Ричарда Гренелла, о том, что компаниям, участвующим в постройке «Северного потока — 2» грозят последствия.

Издание напоминает, что Вашингтон уже давно убеждает Германию переориентировать своё энергоснабжение на сжиженный природный газ (а именно — на американский сжиженный природный газ). Из-за резко возросшей добычи сланцевого газа, США превратились из импортёров голубого топлива в экспортёров, прорывающихся на мировой рынок. Потому, укрепление энергетических связей между Европой и Россией для Америки невыгодно.

«Северный поток — 2» должен удвоить пропускную мощность уже действующего газопровода «Северный поток», пишет Handelsblatt. Весь проект финансируется компаниями Uniper, Wintershall, OMV, Engie, Shell и «Газпром». Общие затраты должны составить €10 млрд.

Германия и так уже является крупнейшим потребителем российского газа, отмечает издание. В 2017 году поставки в ФРГ выросли более чем на 7%. Несмотря на то, что одной из целей ЕС является снижение сырьевой зависимости от России, российский «Газпром» за прошлый год поставил в Европу 40% всего добываемого компанией газа.

Критики «Северного потока» опасаются не только роста зависимости от России, но, также, и того, что после прокладки второй ветки газопровода, Москва перестанет поставлять газ через территорию Украины (а значит Киев больше не будет получать денег за транзит). Издание информирует, что сейчас ведутся переговоры с участием Еврокомиссии, призванные гарантировать Украине статус страны-транзитёра.

Так или иначе, Европа в будущем будет импортировать ещё больше газа, и этот газ не обязательно будет поставляться через «Северный поток — 2», считает Ганс Коэнен из голландского газового концерна Gasunie. Вместо этого, можно будет закупать СПГ. Похожую мысль на энергетическом саммите высказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер: Россия уже 40 лет является надёжным партнёром Европы, однако «доверие это хорошо, а контроль — ещё лучше». Именно поэтому немецкое правительство обеспечит появление в Германии терминалов СПГ.

Также, издание сообщает, что Альтмайер пригласил американских экспортёров СПГ на инвестиционную конференцию. На ней должны обсудить, вопросы цен, сроков и инфраструктуры.

Впрочем, Райнер Зеле выразил сомнение в экономической целесообразности постройки Германией новых терминалов для СПГ: «Для начала необходимо полностью задействовать уже имеющиеся у нас мощности, а также не смешивать политику и экономику». Зеле также напомнил, что помимо России и США, на рынке газа есть и другие поставщики.

Согласно данным Handelsblatt, на данный момент в Европе есть 22 газовых терминала, то есть, теоретически, уже сейчас Европа может покрыть 40% своей потребности в газе с помощью СПГ. Пока же, СПГ составляет лишь 10% от общеевропейского потребления.