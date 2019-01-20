Ouest-France: «жёлтые жилеты» привлекают множество французов несмотря на меры властей

«Десятый акт» акций «жёлтых жилетов», состоявшийся во Франции 19 января, показал, что протесты движения продолжают стабильно привлекать участников несмотря на попытки правительства урегулировать кризис через общение с народом: по данным французского МВД, в митингах по всей стране поучаствовали 84 тыс. человек, сообщает Ouest-France. По данным газеты, хотя акции в Париже прошли в целом мирно, в регионах — в особенности на западе страны — произошли «многочисленные инциденты», в результате чего были задержаны десятки человек.

19 января «жёлтые жилеты» показали, что сохраняют активность по всей Франции, несмотря на запущенную президентом страны Эммануэлем Макроном «Великую национальную консультацию», которая, «по идее, должна направить энергию тянущегося уже два месяца социального недовольства в нужное русло», пишет газета Ouest-France.



По данным французского министерства внутренних дел, субботние протесты, состоявшиеся уже в десятый раз, собрали 84 тыс. участников, говорится в материале издания. Между тем, эту цифру оспаривают сами протестующие, которые регулярно не соглашаются с оценками ведомства и даже наладили собственную систему подсчёта участников, получившую название «жёлтое число». Порядок на акциях обеспечивали 80 тыс. полицейских и жандармов, из них 5000 — в Париже.



Рекордной по масштабам на этот раз оказалась акция в Тулузе — на неё, по данным городской администрации, пришло 10 тыс. человек, то есть, больше, чем было в Париже (7 тыс.) и Бордо (4 тыс.), сообщает Ouest-France. В центре Бордо после наступления темноты произошли столкновения, которые, по данным полиции, устроили 200 «радикально настроенных лиц». Согласно информации из СМИ, речь идёт об «очень молодых людях», одетых в камуфляжную одежду, шлемы и маски; сообщается, что они при помощи «болгарок» и молотков добывали камни из мостовой, а затем, передавая их по цепочке, бросались ими в полицейских.



Среди других городов, где протесты вылились в беспорядки — Нанси, Тулон, Анже, Ренн, Кан и Ле-Ман. В частности, в Анже протестующие возвели баррикады и, согласно городским властям, произошла попытка поджога местного отделения Банка Франции, а в Ренне в результате беспорядков получили ранения 16 человек. В городе Дижон около пятидесяти жилетов смогли ненадолго проникнуть на территорию местной тюрьмы и стали требовать свободы для своих соратников, арестованных во время предыдущих протестов. Тем не менее, парижская акция впервые с начала выступлений «жилетов» прошла мирно и по оговоренному заранее маршруту, подчёркивает обозреватель Ouest-France.



Лозунги на плакатах митингующих на этот раз касались не только социальной несправедливости, но и насилия со стороны полицейских. «Прекратите зверства!», «Кастанер (министр внутренних дел. — ИноТВ) — мясник, а Франция изорвана в клочья», «Добро пожаловать в слезократию», — цитирует Ouest-France некоторые из них.



По данным властей, во время акций было задержано несколько десятков человек по всей стране, в том числе 42 в Париже, 49 в Бордо и 24 в Тулузе, где протестующие изрисовали граффити фасад городской администрации и разбили окна в нескольких банковских учреждениях, говорится в материале.