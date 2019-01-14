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24 канал: состояние мэра Гданьска после операции остаётся крайне тяжёлым

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, на которого напали с ножом во время благотворительного концерта, остаётся крайне тяжёлым. Как передаёт «Телеканал новин 24», политика прооперировали, однако он получил серьёзные ранения: травму сердца, повреждение диафрагмы и раны органов внутри брюшной полости.
24 канал: состояние мэра Гданьска после операции остаётся крайне тяжёлым
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Польские медики прооперировали мэра Гданьска Павла Адамовича, на которого напали с ножом во время благотворительного концерта. Как передаёт «Телеканал новин 24», мэр получил многочисленные травмы внутренних органов, его состояние до сих пор крайне тяжёлое.
 
 
«Мэр жив, хотя его состояние очень тяжёлое», — заявил врач Томаш Стефаняк.
 
Он отметил, что операция длилась пять часов. По его словам, пришлось переливать много крови.
 
«Повреждения были очень тяжелые: серьёзная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости. Ближайшие часы всё решат», — добавил Стефаняк.
 
Польские СМИ опубликовали сообщение о том, что местные жители собираются у здания больницы, также в медицинское учреждение прибыл местный архиепископ.
 
Как напоминает украинский канал, во время концерта на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом. Городского главу госпитализировали, его состояние – крайне тяжёлое. Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он кричал со сцены, что был якобы незаконно заключён во времена предыдущего правительства Польши.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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