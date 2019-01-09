Spiegel: Калининград получил свой терминал СПГ для независимости от Литвы
Владимир Путин открыл терминал сжиженного природного газа (СПГ) для Калининграда — ради независимости, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как поясняет издание, Польша и Литва уже официально ввели в эксплуатацию собственное оборудование для приёма сжиженного газа.
Всё это происходит на фоне обострения противоречий, связанных с российско-немецким газовым проектом «Северный поток — 2», утверждает немецкий журнал. Россия, тем временем, развивает свою газовую инфраструктуру не только в этом направлении, отмечается в статье.
По сообщению российского энергетического концерна «Газпром», в Калининграде начинает работать терминал для приёма сжиженного газа. Президент Владимир Путин принял участие в открытии проекта, при помощи которого он хочет сделать имеющий стратегическое значение для России эксклав независимым от поставок газа через территорию входящей в ЕС и НАТО Литвы.
Газ будет поставляться по морю на танкере «Маршал Василевский» в сжиженном виде, а затем через понтон в пяти километрах от побережья Балтийского моря будет поступать в газопроводную систему Калининграда. До сих пор область снабжалась газом, поступавшим по газопроводу через Белоруссию и Литву, напоминает издание.
По замечанию российского президента, транспортировать газ по газопроводу более выгодно с экономической точки зрения, однако в случае Калининграда речь идёт о резервных мощностях, позволяющих минимизировать все транзитные риски, и даже полностью их исключить.
Как сообщается в статье, через терминал может поставляться 3,7 млрд кубометров природного газа в год. Такой объём покрывает нынешние потребности Калининградской области и учитывает их возможный рост в будущем, заверили в «Газпроме». Соседствующие с Калининградом страны, такие, как Польша или Литва, уже построили собственные установки для приёма сжиженного газа — в их случае, чтобы стать независимыми от российской газовой трубы, подчёркивает Der Spiegel.
Ссылки по теме
-
Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» убивает Украину и сводит на нет эффект от санкций ЕС
-
BI: американский адмирал уверен — НАТО подобрало ключ к обороне русских в Крыму и Калининграде
-
Фантазии на тему — обозреватель Task and Purpose рассказал, как Россия развалит НАТО в войне 2024 года
-
Обозреватель Bloomberg: Путин усиливает Калининград, чтобы посеять раздор в НАТО