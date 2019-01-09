Spiegel: Калининград получил свой терминал СПГ для независимости от Литвы

В Калининграде начал работу терминал для приёма сжиженного газа, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Владимир Путин лично присутствовал на открытии этого проекта «Газпрома», который должен гарантировать Калининградской области независимость от поставок газа по газопроводу, проходящему через входящую в ЕС и НАТО Литву. Теперь сжиженный газ можно переправлять в регион по морю с помощью танкера.

Владимир Путин открыл терминал сжиженного природного газа (СПГ) для Калининграда — ради независимости, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как поясняет издание, Польша и Литва уже официально ввели в эксплуатацию собственное оборудование для приёма сжиженного газа.

Всё это происходит на фоне обострения противоречий, связанных с российско-немецким газовым проектом «Северный поток — 2», утверждает немецкий журнал. Россия, тем временем, развивает свою газовую инфраструктуру не только в этом направлении, отмечается в статье.

По сообщению российского энергетического концерна «Газпром», в Калининграде начинает работать терминал для приёма сжиженного газа. Президент Владимир Путин принял участие в открытии проекта, при помощи которого он хочет сделать имеющий стратегическое значение для России эксклав независимым от поставок газа через территорию входящей в ЕС и НАТО Литвы.

Газ будет поставляться по морю на танкере «Маршал Василевский» в сжиженном виде, а затем через понтон в пяти километрах от побережья Балтийского моря будет поступать в газопроводную систему Калининграда. До сих пор область снабжалась газом, поступавшим по газопроводу через Белоруссию и Литву, напоминает издание.

По замечанию российского президента, транспортировать газ по газопроводу более выгодно с экономической точки зрения, однако в случае Калининграда речь идёт о резервных мощностях, позволяющих минимизировать все транзитные риски, и даже полностью их исключить.

Как сообщается в статье, через терминал может поставляться 3,7 млрд кубометров природного газа в год. Такой объём покрывает нынешние потребности Калининградской области и учитывает их возможный рост в будущем, заверили в «Газпроме». Соседствующие с Калининградом страны, такие, как Польша или Литва, уже построили собственные установки для приёма сжиженного газа — в их случае, чтобы стать независимыми от российской газовой трубы, подчёркивает Der Spiegel.