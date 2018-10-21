Обозреватель Bloomberg: Путин усиливает Калининград, чтобы посеять раздор в НАТО

Россия активно наращивает военную мощь в Калининградской области, пишет обозреватель Bloomberg, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. По его мнению, российские власти используют военное усиление региона, чтобы создать разлад в Североатлантическом альянсе и «провоцировать Вашингтон».

«Россия продолжает ежедневно повышать боеспособность Калининграда. Какую конечную цель преследует Москва, и как её действия изменят расстановку вооружённых сил в Европе?» — риторически спрашивает обозреватель Bloomberg, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

По его словам, в Калининградской области проживает порядка одного миллиона человек, и она является одним из лидеров страны по экономическим показателям. Регион, который на протяжении столетии входил в состав Пруссии, был завоёван советской армией в конце Второй мировой. Зажатый между Литвой и Польшей на побережье Балтийского моря, он служит своего рода «передовой оперативной базой за линией фронта НАТО».

Калининград имеет огромную стратегическую ценность для Москвы. Он был «серьёзно милитаризированным» во времена холодной войны и остаётся таковым с тех пор. Здесь находится не только тысячи военнослужащих, но большая часть тяжёлого вооружения, которая до распада СССР располагалась в странах Варшавского договора.

В регионе располагаются важные базы для проведения воздушных и наземных операций, а также места дислокации крылатых ракет. Кроме того, Калининград имеет ключевое значение с военно-морской точки зрения, как единственный незамерзающий российский порт в Балтике, отмечает автор статьи.

Недавно опубликованные спутниковые снимки также продемонстрировали «новую военно-строительную активность» в Калининграде. Среди прочего речь идёт о расширении основного хранилища тактического ядерного оружия, утверждает Ставридис.

Всё это «вызывает нервозность» у членов Североатлантического альянса. «Если они бросят вызов нам, мы бросим вызов им», — пообещал вице-адмирал США Джеймс Фогго, возглавляющий Объединённое командование НАТО в Неаполе, накануне предстоящих масштабных учений западного блока «Единый трезубец» в Балтийском море.

По мнению Ставридиса, ситуация отчётливо напоминает холодную войну. Поэтому необходимо заранее понять стратегические шаги Москвы.

Владимир Путин, как и его генералы, высоко ценит Калининград. Возможно, это «самая стратегически важная недвижимость в Европе». Российский президент едва ли рискнёт открыто напасть на НАТО, но он может использовать регион, чтобы «породить настоящие и серьёзные опасения в альянсе», рассуждает экс-адмирал.

Кроме того, по его мнению, Путин пытается «надавить» на новую систему противоракетной обороны НАТО. Эта система, развёрнутая в Польше и Румынии, создана для «защиты Европы от иранских баллистических ракет». Но Москва настаивает, что это военное оборудование может быть использовано против её ракет и тем самым нарушить существующий уровень стратегического сдерживания.

Серьёзные разногласия между Россией и НАТО по этому вопросу существуют уже давно. Вероятно, поэтому Путин увеличивает количество крылатых ракет наземного базирования в Калининграде. Таким образом президент получает «разменную монету», которую он может использовать на потенциальных переговорах о сворачивании европейской системы ПРО, полагает колумнист.

«Строя базы в Калининграде, Путин шлёт сигнал о решительности и военных возможностях России. Он также посылает сигнал Восточной Европе, где он старательно увеличивает своё влияние с помощью газовых следок, сеет раздор в НАТО и провоцирует Вашингтон», — подчёркивает Ставридис.

Все эти цели Москвы «могут сработать тактически» в зависимости от реакции НАТО и США. Западу необходимо проявить «стратегическое терпение и тактическую решимость». «Единый трезубец» станет для Путина сигналом, как и предстоящая поездка советника Белого дома Джона Болтона в Москву, уверен автор статьи.

«Путин, как обычно, следует опасным курсом. И альянсу будет нужно проанализировать и понять его намерения, чтобы сформировать правильные стратегии противодействия, избегая слишком острой реакции и не играя на руку российскому деспоту», — заключает Ставридис.