CNN: разворот на 180 градусов — США дали России добро на полеты в рамках «открытого неба»

США приняли решение сертифицировать российский самолёт наблюдения Ту-214 для полёта над своей территорией в рамках Договора по открытому небу, пишет CNN. Как отмечает канал, ранее Вашингтон отказался от этого шага, мотивировав это как идущими по этому поводу в США дискуссиями, так и «нарушениями» Москвой условий соглашения.

Соединённые Штаты приняли решение сертифицировать российский самолёт для проведения обзорных полётов над американской территорией в рамках Договора по открытому небу, несмотря на то, что неделю назад Вашингтон отказался это делать, пишет CNN.

Согласно условиям соглашения невооружённым самолётам стран-участниц договора разрешается проводить обзорные полёты над территорией других стран. Цель договора — «укрепить взаимопонимание и взаимодоверие, наделив всех его участников вне зависимости от их размера, непосредственной ролью в сборе информации посредством воздушной съёмки вооруженных сил и их действий, представляющих повод для беспокойства».

В начале сентября, по словам чиновника Госдепартамента США, эксперты ряда стран-участниц соглашения собрались в России для сертификации российского самолёта наблюдения Ту-214. Однако тогда США выступили против подобного шага, заявив, что в Вашингтоне по этому поводу окончательного решения ещё не принято.

Тем не менее вскоре Америка изменила свою позицию. «Соединённые Штаты проинформировали всех участников договора посредством формальных механизмов соглашения о том, что мы одобрим сертификацию российского самолёта», — заявил по этому поводу чиновник Госдепа.

Тем не менее точная дата полёта российского самолёта до сих пор неизвестна из-за отсутствия ясности в вопросе о том, разрешит ли Москва обзорные полёты над Калининградом.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в ходе заседания сенатского комитета по международным отношениям заявила о том, что «Россия по-прежнему не желает снимать свои незаконные ограничения на дистанцию, на которую стороны Договора по открытому небу могут входить в стратегически важный регион Калининграда».

«В сентябре 2017 года мы выразили своё желание решить проблему несоблюдения Россией договора, предложив несколько разумных и соответствующих условиям соглашения мер ради того, чтобы подтолкнуть Россию к ликвидации этих нарушений, — добавила она. — Эти меры уже вступили в силу и скажутся на любых российских полётах над США; тем не менее они будут отменены если Россия вновь начнёт соблюдать договор».