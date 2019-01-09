Daily Express: Россия разрабатывает новое ужасающее оружие

В России идёт разработка новой «ужасающей» крылатой ракеты «Калибр-М», способной доставлять обычные и ядерные боезаряды на расстояние более 4,5 тыс. км, сообщает Daily Express. Планируется, что ракета будет передана российскому флоту не позднее 2027 года.

Россия разрабатывает новое «ужасающее» вооружение с дальностью действия более 4,5 тыс. км, которое способно нести как обычные, так и ядерные боезаряды, сообщает Daily Express со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России. Речь идёт о разработке крылатой ракеты морского базирования «Калибр-М».

В беседе с одним из российских информационных агентств источник завил, что создание ракеты финансируется Министерством обороны России и в настоящее время находится на стадии научно-исследовательских работ.

«Ракета будет существенно больше, вес её боевой части приблизится к 1 тонне», — заявил собеседник российского информагентства.

По информации источника, разработка «Калибра-М» входит в государственную программу вооружения до 2027 года. Это означает, что ракету должны передать российскому флоту до конца действия этой программы.

Согласно планам, новой ракетой будут оснащать крупные надводные корабли, а также атомные субмарины.