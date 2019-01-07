Der Tagesspiegel: дефицит вооружения в бундесвере затупил острие натовского копья

Немецкие войска возглавили силы быстрого реагирования НАТО, сообщает Der Tagesspiegel. Но, по словам уполномоченного бундестага по делам вооруженных сил Ханса-Петера Бартельса, бундесвер не готов к выполнению этой задачи. Налицо нехватка вооружения и снаряжения, сетует политик. Часть оборудования устарела и «непригодна для использования», новое же «страдает от детских болезней».
В этом году бундесвер возглавил силы быстрого реагирования НАТО под названием «Острие копья», сообщает Der Tagesspiegel. Это очень непростая задача и важный шаг для модернизации немецкий армии, подчеркнула министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Но, как считает уполномоченный бундестага по делам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс, войска к нему не готовы.
Дело в том, что бундесверу катастрофически не хватает необходимого снаряжения и техники. По словам Бартельса, армия обеспечена всего на 70%. К тому же некоторое оборудование «устарело и непригодно для использования, а новое страдает от детских болезней».
Генеральный военный инспектор Германии Эберхард Цорн заявил, что полностью боеготовным бундесвер станет только через 12 лет. Впрочем, он считает, что немецкая бригада справится со своей задачей по руководству войсками НАТО, ведь для того, чтобы обеспечить её всем необходимым вооружением, его «позаимствовали» у других частей.
Левые и зелёные политики Германии раскритиковали данную инициативу. «Похожий на мантру призыв к увеличению количества всего не решит проблемы бундесвера, — заявила эксперт по вопросам обороны парламентской фракции зелёных Агнешка Бруггер. — Откат к логике времён холодной войны и абсолютно иллюзорные обещания по увеличению финансирования, персонала и вооружения только замедляют решение проблем бундесвера и даже усугубляют их». В свою очередь депутат бундестага от партии «Левых» Александр Ной предложил уделить особое внимание вопросу: «Как армия с бюджетом в 42 миллиарда евро вообще может быть так плохо оснащена?».
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