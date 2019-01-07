CM: опыт «фронтового государства» сделал Германию идеальным посредником между Западом и Востоком

Долгое время Германия была «фронтовым государством» холодной войны и теперь хорошо знает «обе стороны», пишет Contra Magazin. Если же Берлин станет посредником между Востоком и Западом, то, по мнению издания, все только останутся в выигрыше — даже несмотря на то, что тон в политике немецкого правительства «по-прежнему задают трансатлантические элиты».

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций — это не что иное, как «пережиток» послевоенного времени, пишет Contra Magazin.



По сей день постоянным членством и правом вето в Совбезе ООН обладают только США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Однако всё больше стран считают, что этот механизм «устарел», а Лондону и Парижу и вовсе уже давно стоило отказаться от постоянного членства в пользу других «важных» государств, отмечает автор статьи Марко Майер.



«Как быть с Индией, Индонезией, Японией, Нигерией, Бразилией, Мексикой? — задаётся вопросом журналист Contra Magazin. — В настоящее время все они — как, собственно, и Германия — играют важную роль в региональной и международной политике».



Время для реформы в Совете Безопасности ООН настало, констатирует Майер.



По мнению автора статьи, Германия не зря претендует на постоянное членство в этой инстанции, пускай даже политику Берлина и нельзя назвать полностью независимой, а «тон в ней по-прежнему задают трансатлантические элиты».



Идеально было бы, продолжает журналист Contra Magazin, если бы Германия проводила «политику сбалансирования отношений между Западом и Востоком».



«Долгое время разделённая Германия была так сказать фронтовым государством холодной войны и теперь хорошо знает обе стороны, — поясняет Марко Майер. — А если учитывать, что, в частности, Россия (как, впрочем, и Китай) добивается установления многополярного мирового порядка, то все только останутся в выигрыше, если Германия станет посредником на международной политической арене».