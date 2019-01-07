CM: опыт «фронтового государства» сделал Германию идеальным посредником между Западом и Востоком

Долгое время Германия была «фронтовым государством» холодной войны и теперь хорошо знает «обе стороны», пишет Contra Magazin. Если же Берлин станет посредником между Востоком и Западом, то, по мнению издания, все только останутся в выигрыше — даже несмотря на то, что тон в политике немецкого правительства «по-прежнему задают трансатлантические элиты».
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций — это не что иное, как «пережиток» послевоенного времени, пишет Contra Magazin.
По сей день постоянным членством и правом вето в Совбезе ООН обладают только США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Однако всё больше стран считают, что этот механизм «устарел», а Лондону и Парижу и вовсе уже давно стоило отказаться от постоянного членства в пользу других «важных» государств, отмечает автор статьи Марко Майер.
«Как быть с Индией, Индонезией, Японией, Нигерией, Бразилией, Мексикой? — задаётся вопросом журналист Contra Magazin. — В настоящее время все они — как, собственно, и Германия — играют важную роль в региональной и международной политике».
Время для реформы в Совете Безопасности ООН настало, констатирует Майер.
По мнению автора статьи, Германия не зря претендует на постоянное членство в этой инстанции, пускай даже политику Берлина и нельзя назвать полностью независимой, а «тон в ней по-прежнему задают трансатлантические элиты».
Идеально было бы, продолжает журналист Contra Magazin, если бы Германия проводила «политику сбалансирования отношений между Западом и Востоком».
«Долгое время разделённая Германия была так сказать фронтовым государством холодной войны и теперь хорошо знает обе стороны, — поясняет Марко Майер. — А если учитывать, что, в частности, Россия (как, впрочем, и Китай) добивается установления многополярного мирового порядка, то все только останутся в выигрыше, если Германия станет посредником на международной политической арене».
В ходе несогласованной акции возле здания посольства Японии в Москве были задержаны семь человек. Об этом заявил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность им самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт для получения положенной компенсации.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказал своё мнение относительно поведения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков покинул занимаемую должность до окончания двухлетней дисквалификации, которая была наложена на спортсмена Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).
Россиянин, который был арестован в норвежской столице Осло по обвинению в совершении теракта, отказался от первоначальных показаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Улу Лунде.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Ахене новый договор по укреплению сотрудничества в сфере безопасности на базе уже действующего Елисейского договора. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Командир самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва и изменившего курс из-за нештатной ситуации, принял верное решение приземлиться в Ханты-Мансийске. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
Правительство Хабаровского края планирует значительно увеличить канал на реке Бурее после подрывов скальных пород на месте оползня для дальнейшего пуска воды. Об этом сообщается на сайте правительства края.