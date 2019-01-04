Welt: статуя Свободы — карлик на фоне девяти высочайших изваяний мира

В полной мере прочувствовать собственную незначительность в этом мире можно, не только глядя на Землю из космоса или обозревая её с Эвереста, но и стоя в тени гигантских статуй, пишет немецкая газета Die Welt. На фоне восточных колоссов американская статуя Свободы выглядит карликом, в то время как «Родина-мать» в Волгограде вошла в девятку самых высоких скульптур в мире.

Ощутить себя по-настоящему мелким и незначительным можно, например, глядя на Землю из космоса или с вершины Эвереста — или стоя в тени огромнейшей статуи, привлекающей туристов в Индию, пишет немецкая газета Die Welt.

Большинство крупнейших изваяний в мире находятся в Азии, многие из них изображают Будду. Среди этих статуй едва ли найдётся хоть одна старше 50 лет — в основном они были воздвигнуты в 1990-е годы. При этом самые известные во всём мире статуи, такие, как статуя Свободы в Нью-Йорке (46 м) или статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (30 м), на их фоне выглядят карликами, уверяет немецкая газета.

Die Welt предлагает собственную подборку самых высоких изваяний в мире. Первое место среди них занимает открытая в октябре 2018 года 182-метровая статуя Единства, изображающая индийского политика Валлабхаи Пателя, славящегося у себя на родине заслугами после обретения независимости от Великобритании. Её возведение обошлось примерно в €379 млн. Таким образом, статуя стала не только самой новой среди высочайших изваяний, но и самоё дорогой в мире. Критики обращают внимание на то, что на эти деньги в Индии можно было построить много замечательных университетов или электростанций на солнечной энергии. Однако правительству это не мешает: оно гордится новым национальным символом, который можно увидеть с расстояния в 7 км.

Статуя должна выдерживать порывы ветра до 220 км/ч и землетрясения амплитудой 6,5 баллов. Это важный момент, потому что каждый день возле статуи ожидается по 15 тысяч посетителей, которые смогут бросить взгляд вниз с обзорной площадки, находящейся на уровне груди гигантской скульптуры.

Впрочем, этому колоссу недолго быть рекордсменом по высоте, отмечает немецкая газета: на побережье в Мумбаи уже возводят статую индийского властителя XVII века, которая должна достичь в высоту 212 м. Завершить её планируется в 2021 году.

Самая высокая статуя Будды в мире носит название Лечжун-Сасачжа и изображает Будду Шакьямуни — духовного учителя, которого считают основателем буддизма. Скульптура строилась исключительно на пожертвования на протяжении 12 лет, её возведение было завершено в 2008 году, а высота составляет 116 м, пишет Die Welt. Статуя сверкает золотой отделкой, что в буддизме символизирует мудрость. Внутри расположен лифт, с помощью которого можно подняться на 27 этажей. У ног изваяния лежит второй гигантский Будда. Эта скульптурная группа относится к числу любимых объектов для фотографирования в Бирме.

Чжунъюаньская статуя Будды была завершена примерно тогда же, когда и статуя в Бирме. Этот китайский гигант также известен как Будда Весеннего Храма или Будда Храма Источника. Для его возведения было использовано 108 кг золота, а весит он более тысячи тонн. В погоне за рекордом китайцы добавили к 108-метровой скульптуре постамент в виде цветка лотоса в 20 м высотой, причём установили его на крыше 25-метрового буддистского монастыря. Помимо этого, были проведены земельные работы для того, чтобы монастырь и Будда выглядели ещё выше, так что вся конструкция в целом, по версии Китая, достигает в высоту 208 м. Тем не менее, сама статуя остаётся 108-метровой, поэтому в рейтинге Die Welt она занимает третье место.

Четвёртая позиция принадлежит очередному изваянию Будды — это статуя Будды Амтабхи, «безграничного света». 100-метровый Будда находится в парке города Усику недалеко от Токио с 1993 года. Посетители могут подняться на лифте на смотровую площадку на высоте 85 м. Тех, кому этого покажется мало, ожидает контактный зоопарк у подножия изваяния, со множеством кроликов, морских свинок и белок.

Однако гигантские статуи могут изображать и женщин, отмечает издание. Это доказывает белоснежное изваяние богини Каннон в японском городе Сендай. В высоту она, как и японский Будда, достигает сотни метров. Каннон — одна из наиболее почитаемых фигур в восточноазиатском буддизме, она отвечает за сострадание. Между тем, гости в ближайших отелях и на полях для гольфа признаются: у них складывается такое ощущение, будто великанша наблюдает за ними. Возможно, по этой причине статуи такого масштаба в Японии обычно воздвигаются за чертой городов и жилых районов.

Статуя богини Гуаньинь — шестая по высоте в мире. Она изображает тысячерукую и тысячеглазую богиню — китайскую версию японской Каннон. Это фигура заботливой матери, поясняет немецкая газета. 99-метровое божество видит всех и помогает каждому, для того ей и нужно столько глаз и рук. На самом деле у скульптуры их не тысяча — их количество измеряется всего лишь двузначным числом. Золочёная статуя с 2009 года следит над храмом на востоке Китая.

Седьмую позицию снова занял Будда — на этот раз, сидящий в позе лотоса среди рисовых полей. Его высота составляет 93 м. Этот «Золотой Будда» в бангкокском храме Ват Траймит родом из XVII века — настоящий магнит для туристов, пишет немецкая газета. Также стоит посетить близлежащий священный сад, в котором жутковатые цементные фигуры наглядно показывают, что ожидает грешников в буддистском загробном мире.

Восьмая по высоте статуя в мире достигает 88 м и изображает богиню Каннон. Это третья по высоте статуя в Японии, расположенная в городском парке на острове Хоккайдо. Как отмечается в статье, изваяние разделило судьбу многих «коллег»: во время открытия статуи в 1989 году она считалась высочайшей в мире, однако двумя годами позже была вынуждена уступить этот титул другой скульптуре.

Наконец, девятую строчку рейтинга занимает скульптура «Родина-мать» с поднятым мечом, находящаяся в российском Волгограде. Вместе с памятником «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воином-освободителем» в берлинском Трептов-парке они составляют единый триптих. Поднятый на высоту до 85 м над бывшим Сталинградом меч в руке женщины напоминает о победе советских воинов в Великой Отечественной войне, как её называют в России, поясняет немецкая газета, напоминая, что эта война завершилась безоговорочной капитуляцией вермахта в мае 1945 года.

Скульптура была воздвигнута в 1967 году, однако есть опасность, что «Родина-мать» может соскользнуть со своего постамента, подмываемого грунтовыми водами. Как поясняет издание, скульптура в 8 тыс. тонн не соединена с основанием, а держится на нём за счёт собственного веса — «пока», как не преминула добавить немецкая газета Die Welt.