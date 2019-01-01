SZ: 2018 год стал «последним предупреждением» для ЕС и нынешнего миропорядка

В мире вновь обрёл популярность национализм, и дело не только в личности Дональда Трампа, пишет Süddeutsche Zeitung. Национализм стал логичным следствием империализма, американского миропорядка и роли Вашингтона в качестве «мирового жандарма». Прежде единые США и ЕС ещё никогда не были так разобщены: минувший год показал, что новая волна национализма стала угрозой для европейского единства.

Философ-консерватор Йорам Хазони из института Герцля в Иерусалиме не был широко известен в интеллектуальных кругах, однако недавно стал звездой, выпустив книгу под названием «Ценность национализма», сообщает Süddeutsche Zeitung. В ней он с теологической и исторической точек зрения объясняет, почему национализм является наилучшей государственной идеологией, почему национальные интересы являются главными гарантами мира и стабильности и почему скоро настанет конец двум «крупнейшим империалистическим проектам» — американскому миропорядку и ЕС.

Издание обвиняет книгу в «отходе от истории», «безапелляционности» и в «искажениях». Однако запрос на осознание «нового мира» столь высок, что Хазони в «протрамповских» кругах объявили пророком, а это, по мнению Süddeutsche Zeitung делает его опасным.

При этом, по мнению издания, влияние самого Трампа за прошедшие два года его президентства, оказалось не так высоко: конгресс, госслужащие, военные, органы правосудия — все они показали способность сопротивляться президенту, когда речь заходила о наиболее важных для страны вопросах. Однако теперь ситуация меняется, считает Süddeutsche Zeitung.

Два новейших признака перемен — уход Джеймса Мэттиса с поста министра обороны и речь Майка Помпео в Брюсселе. Мэттис не хотел нести ответственность за то, что Америка отходит от защиты созданного ей же мирового порядка (сигналом для него стало решение Трампа о выводе американских войск из Сирии и Афганистана). Что касается Помпео, то он, выступая в центре политической жизни ЕС, не без намёка призвал «следовать интересам государств и их граждан, а не местных бюрократов».

Как считает издание, оба этих случая доказывают: «трампизм» — это не проблема отдельной личности, а целое движение, которое подрывает основы миропорядка. Ни один миропорядок не может быть вечным, отмечает Süddeutsche Zeitung. Удивительным является то, что на этот раз его разрушает сама ведущая сила этого порядка — но и это объяснимо, потому что возврат к национализму и чувство обделённости являются издержками империализма. Издание напоминает, что ещё Барак Обама обещал американцам больше фокусироваться на внутренних делах, что делает лозунг Трампа «Америка прежде всего» и его отказ от роли «мирового жандарма» лишь логичным продолжением этих слов.

Для ЕС опасность национализма заключается, в первую очередь, в том, что он означает отказ от либерализма, от мультилатерализма и от идеи объединения, которая, в своё время, вывела Европу из «заклятого круга войн и ненависти». «Национализм означает войну», — говорил бывший президент Франции Франсуа Миттеран.

Никогда ещё, пишет Süddeutsche Zeitung, Европа и США не были так далеки друг от друга в понимании вопросов мира и порядка. Никогда ещё США не пытались ослабить основы ЕС. Йорам Хазони пишет о «гротексном превращении ЕС в орудие империализма»: это даёт «трампистам» и европейским националистам основание почувствовать своё «первенство» и заявлять, что именно они являются «миролюбивой» силой. Так определяется история, пишет издание, а Европа позволяет этому свершаться.

В заключение издание отмечает, что отход от прежнего миропорядка не обязательно должен закончиться хаосом. Однако при этом 2018 год стал для ЕС предупреждением — в 2019 году предупреждений уже не будет.