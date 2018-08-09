Handelsblatt: планы ЕС быть с США на равных «лопаются, как мыльный пузырь»

Послевоенные международные нормы ломаются «националистами» Трампом, Путиным, Сальвини и Орбаном, что показывает иллюзорность надежд европейцев на гражданский и экономический «новый мировой порядок», пишет Handelsblatt. Несмотря на экономический успех и культурную привлекательность, в политическом плане Европе нечего противопоставить США, России и Китаю, которые вновь делают ставку на военную мощь, отмечает издание.

Старый мировой порядок, гарантом которого выступали США, ушёл в историю, и Европа должна взять свою судьбу в собственные руки — таковы амбиции многих европейских политиков, в том числе Ангелы Меркель, пишет журналист Handelsblatt Мориц Кох. Недавний визит в Европу Дональда Трампа можно было интерпретировать как «прощальное турне США», которые, усталые и огорчённые, отправляются на «пенсию».

Однако проблема заключается в том, что воля европейцев к самоутверждению резко контрастирует с их возможностями и с политической готовностью их усилить. «Разрыв между претензиями Европы и её немощью велик как никогда», — подчёркивает автор материала. На этой неделе, после того как США начали саботировать ядерное соглашение с Ираном, слабость ЕС вновь проявилась. Америка грозит санкциями, а европейские правительства отвечают «гневными призывами» и вынуждены подчиниться давлению Вашингтона.

«Европа остаётся мнимой величиной мировой политики, потому что она может противопоставить США немногое. Китайцы тоже умеют отстоять свои интересы перед европейцами, как они это показали с проектом Нового шёлкового пути. Даже Россия, которая уступает кризисной Греции по таким экономическим характеристикам, как производительность труда, держит Европу в страхе», — отмечает Кох.

На первый взгляд действительно кажется, что ЕС располагает большими ресурсами власти. В Евросоюзе больше населения, чем в США, а в экономическом плане они равны. Однако мечта о гражданском и экономическом мировом порядке «лопается, как мыльный пузырь». «В мире будущего будут действовать правила прошлого. 21-й век ближе 19-му, чем 20-му. Националисты вернулись в лице Трампа, Путина, Сальвини и Орбана, и под их тяжестью ломаются нормы послевоенной эры», — считает автор. Такие «мягкие» политические факторы, как экономическая успешность и культурная привлекательность, теряют значение, политическое влияние вновь питается военной мощью, резюмирует автор Handelsblatt.