Немецкий эксперт: европейские правые возрождают «фашистскую ось Берлин — Вена — Рим»

Последние годы в Германии и Европе наблюдается «разрушение морального консенсуса» и усиление националистических и расистских тенденций в отношении лиц неевропейского происхождения, заявила в интервью Der Tagesspiegel немецкий социолог Найка Форутан. По её словам, Европа находится в «фазе накануне фашизма», и успех правых в Германии, Австрии и Италии позволяет говорить о возрождении «оси» между Берлином, Веной и Римом.

Дискуссия в Германии о том, нужно ли спасать людей, которые тонут в Средиземном море, «вызывает шок», заявила в интервью Der Tagesspiegel немецкий социолог иранского происхождения Найка Форутан. Эта дискуссия показывает «моральное разложение, которое ведёт к обесцениванию жизни других людей, имеющих неевропейское происхождение». При этом многие исследования показывают, что жёсткая миграционная политика не мешает людям, бегущим от голода, войн и бесперспективности, стремиться попасть в Европу.

Долгое время она была убеждена в том, что будет создано новое немецкое самосознание, которое определяется не религиозными и культурными категориями, а «отношением к плюралистическому обществу». Однако последние годы было ощутимо «сильное отчуждение», которое нельзя остановить. Вновь усиливаются этнические, расовые и национальные категории. «Германия становится более брутальной», — подчеркнула эксперт. Таким образом, шаг за шагом «базовый моральный консенсус разлагается». Общественные тенденции указывают на «фазу накануне фашизма». По мнению Форутан, Европа находится в «фазе разрушения» тех достижений, которых добилось левое движение 1960-х годов.

Поначалу, когда эти ценности стали демонтироваться в Венгрии, все думали, что речь идёт только о «венгерском феномене». Так же было воспринято правительство во главе с партией «Право и справедливость» в Польше. Сейчас же правые господствуют в Италии, которая была одной из стран — основательниц ЕС. В стране «считают цыган и называют беженцев захватчиками», утверждает Форутан. В Австрии основные министерства контролируются правой Австрийской партией свободы, и её члены «фантазируют о регистрации евреев». «Стратегическая деморализация общества правыми экстремистами успешно продвигается, и можно снова говорить об «оси» между Берлином, Веной и Римом», — отметила социолог.

Необходимо новое движение в защиту мира, убеждена Форутан. По её мнению, тема мигрантов затмевает слишком много важных вопросов, о которых нужно совместно думать и совместно действовать. «Мы должны проявить сопротивление и обозначить чёткую позицию: мы хотим вместе жить в плюралистической демократии, движимой идеей единства, справедливости и равенства», — резюмировала немецкий социолог.