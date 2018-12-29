Эксперт: Россия превращает Чёрное и Азовское моря в свои внутренние озёра

В Чёрном море необходимо увеличить количество западных военных кораблей, считает военный эксперт Игорь Лосев. Как заявил он «Телеканалу новин 24», в противном случае Россия превратит Чёрное и Азовское моря в свои внутренние озёра.

Если украинские военные корабли, на борту которых будут западные наблюдатели, снова пойдут по Керченскому проливу, россияне всё равно могут их захватить. Такое мнение «Телеканалу новин 24» высказал военный эксперт Игорь Лосев.

Как отмечает эксперт, западных наблюдателей поселят в отеле, а затем доставят в свои страны, а украинских моряков снова посадят в тюрьму. На Западе, конечно, немного покричат, но Россию эти крики мало беспокоят.

«В Азовском море нужны не западные специалисты, а западные боевые корабли. Но это невозможно из-за нежелания Украины разорвать с Россией договор 2003 года о совместном Азовское море. За этот договор власть Украины держится, как вошь за кожух. В МИД рассказывают, что расторжение может привести к тому, что Россия выдвинет Украине территориальные претензии. Россия захватила Крым и оккупировала часть Донбасса без выдвижения каких-либо территориальных претензий. Тогда чего бояться – претензий или реальных действий России, направленных на захват наших территорий?» – подчёркивает Игорь Лосев.

Он считает, что от украинцев что-то скрывают. По убеждению эксперта, это обанкротившийся договор, который ничем не ограничивает Россию, но полностью связывает по рукам и ногам Украину. Из-за этого договора западные корабли не могут зайти в Азовское море, а Россия может там делать всё, что заблагорассудится.

«В Чёрном море можно увеличить количество западных военных кораблей. Но нужно денонсировать Конвенцию Монтре. Этот документ устарел, и действует только в интересах России. Болгария, Румыния, Турция это бы поддержали. Потому что Россия Чёрное и Азовское моря превращает в свои внутренние озёра», – отметил Лосев.