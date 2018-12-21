112: в Волынской области запретили «русскоязычный культурный продукт»

В Волынской области Украины ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Как передаёт «112 Украина», ранее аналогичные решения уже были приняты в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Администрация Волынской области Украины ввела мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Как передаёт «112 Украина» соответствующее решение было принято на сессии 20 декабря.
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в решении.
Как отмечает канал, облсовет также рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах.
Ранее аналогичные решения были приняты ещё в нескольких регионах — Житомирской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
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