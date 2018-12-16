Frankfurter Allgemeine: влияние России возросло, но в мире её недолюбливают

По данным опроса аналитического центра Pew, влияние России на международной арене выросло за последние годы. Однако большинство респондентов заявили о своём негативном отношении к Москве, связанном с действиями президента Владимира Путина, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. При этом выяснилось, что молодёжь в мире оценивает Россию более позитивно, чем старшее поколение.

Если кто-то обладает властью, это ещё не означает, что его любят. В отношении России это утверждение справедливо, считает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Кристоф Штраух.

В 2014 году Барак Обама назвал Россию «региональной державой», и это сильно задело Кремль, отмечает автор статьи. В конце концов, Владимир Путин постоянно подчёркивал стремление выступать на равных с США и сформировать многополярный миропорядок. Сейчас, четыре года спустя, Россия, похоже, сумела опровергнуть слова Обамы. Во всяком случае, на это указывают результаты опроса исследовательского центра Pew в Вашингтоне, проведённого с мая по август 2018 года в 25 странах при участии 26.612 респондентов.

По данным опроса, относительное большинство в 42% согласилось с тем, что Россия увеличила своё влияние в мире по сравнению с предшествующим десятилетием. 28% не заметили никаких изменений, и только 19% сочли влияние Москвы слабеющим. При этом в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке, где страны непосредственно сталкиваются с проявлениями российской внешней политики, ощущение роста влияния Москвы выражено более явно, чем в азиатско-тихоокеанском регионе, Латинской Америке или в африканских странах южнее Сахары, где особенно активно действует Китай. Больше всего в росте российского влияния уверены в Израиле и Греции — там об этом заявили 65% опрошенных.

Между тем, вторая часть исследования показывает, что растущее влияние необязательно означает рост популярности, отмечает Frankfurter Allgemeine. На вопрос, как они оценивают Россию, большинство респондентов в 54% ответили, что относятся к её действиям негативно, и лишь 34% дали противоположный ответ. В 16 из 25 стран преобладает число тех, кто оценил Россию отрицательно. Показания по этому вопросу также разошлись в зависимости от региона. Так, в Европе или Северной Америке положительно к России относятся только 21-27% опрошенных, в то время как в других странах результаты были не столь однозначными.

Наибольшую симпатию к России испытывают на Филиппинах (63%). Помимо этого, Южная Корея (53%), Тунис (55%) и Греция оказались единственными странами, в которых позитивное мнение по поводу крупнейшего государства на планете высказало больше половины опрошенных. Греция также стала единственной участвовавшей в исследовании европейской страной, в которой «друзья России» преобладали над скептиками, сообщается в статье.

Как отмечает издание, неожиданными оказались результаты опроса в том, что касается распределения респондентов по возрастным группам. В частности, выяснилось, что именно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет придерживается заметно более позитивных взглядов в отношении России, чем опрошенные в возрасте старше 50 лет. Особенно велико расхождение оказалось в Тунисе, где о России положительно отозвались 66% молодёжи и только 42% старшего поколения.

Следующая часть исследования прояснила ситуацию: не самый лучший имидж России, как оказалось, в значительной мере связан с репутацией её президента. Исследователи центра Pew пожелали выяснить, насколько участники опроса доверяют Владимиру Путину и его действиям в международной политике. 63% заявили, что не испытывают к нему доверия, противоположный ответ дали 26% опрошенных. В европейских странах больше симпатизирующих Путину обнаружилось в правых партиях. Среди сторонников Марин Ле Пен соотношение доверяющих российскому президенту и его противников составило 40% к 16%, в итальянской «Лиге», лидер которой, вице-премьер Сальвини, неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций — 38% к 28%, в немецкой «Альтернативе для Германии» — 51% к 32%.

Впрочем, Владимир Путин с его невысоким «рейтингом доверия» оказался в хорошей компании, пишет немецкая газета. Американскому президенту Дональду Трампу не доверяют 70% опрошенных, китайскому лидеру Си Цзиньпину — 56% респондентов. Несколько лучших результатов достигли президент Франции Эммануэль Макрон (ему доверяют 46% и не доверяют 34%), а также канцлер Германии Ангела Меркель (52% и 31% соответственно), заключает Frankfurter Allgemeine.