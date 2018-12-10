СТРАНА.ua: треть жителей Украины живёт за чертой бедности

За последний год количество украинцев, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2%. Однако, как передаёт «Страна.ua», почти треть жителей страны получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума.

Количество украинцев, которые живут за чертой бедности, сократилось на 9,2% за год. Как передаёт «Страна.ua», об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Суточные расходы украинцев на еду выросли на 10 гривен — до 64 гривен в сутки. 33,9% граждан страны (14 млн человек) получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума. При этом финансовая пропасть между 10% самых богатых и самых бедных украинцев увеличилась за год на 0,2%. По итогам первого полугодия 2018 года среднестатистический "толстосум" получал в пять раз больше среднего бедняка.

При этом отмечается, что качество питания украинцев за год заметно улучшилось. Люди стали гораздо больше есть рыбы и морепродуктов (+8%), на 3% больше употребляют фруктов, ягод, орехов, винограда. Хотя в абсолютных цифрах в рационе украинцев всё ещё доминируют самые дешёвые продукты: хлеб, овощи и молоко.

На покупку непродовольственных товаров среднестатистическое домохозяйство тратило 39% своих доходов. Почти половина из них уходили на оплату услуг ЖКХ. Всего 5% доходов люди тратили на одежду, 4% — на лекарства.