Gazeta Wyborcza: лидер Польши не исключил запрета пропаганды гомосексуализма — как в России

«Если бы такой закон был создан, и он был бы хорошо написан, то я не исключаю, что отнёсся бы к нему серьёзно», — заявил президент Польши Анджей Дуда по поводу возможного запрета «пропаганды гомосексуализма» в своей стране. При этом, как напоминает Gazeta Wyborcza, похожая норма уже была введена в России.

Разделение общества, по мнению президента Польши Анджея Дуды проходит сегодня между приверженцами либеральной демократии и демократии христианской. «Спор обостряется вокруг понимания свободы, которая в крайне либеральной идеологии означает, что все разрешено. Я не согласен с таким подходом. Этого нет, и так не должно быть», — констатировал Дуда.

«Я считаю, что такая пропаганда (гомосексуализма. — ИноТВ) ни в коем случае не должна иметь места в школе. Необходимо этому спокойно и последовательно противодействовать. Если бы такой закон был создан, и он был бы хорошо написан, то я не исключаю, что я бы отнесся к нему серьёзно», — подчеркнул польский президент.

Как мог бы выглядеть такой закон, ранее показала Россия, вводя предписания по запрету пропаганды нетрадиционного сексуального поведения среди несовершеннолетних, отмечает издание. Они подразумевают запрет любых дискуссий о гомосексуалах или распространение информации о гомосексуальности, о семейной жизни гомосексуальных пар и об однополом сексе, а также создание положительного образа жизни гомосексуалов. За нарушение этих предписаний в отношении граждан России предусмотрены административные штрафы, а в отношении иностранцев — депортация с возможным предварительным арестом.

В прошлом году Европейский суд по правам человека признал российские нормы дискриминационными и нарушающими свободу выражения собственного мнения. Но любая дискуссия о правах меньшинств, которая по сути является «пропагандой», приносит свои результаты. Так, согласно данным опроса «Левада-Центра», проведенного в 2015 году, закон поддержало 77% опрошенных.

В рейтинге ILGA-Europe, представляющем уровень равноправия нетрадиционных в сексуальном плане лиц, Польша получила лишь 18 баллов из 100. От лидера в рейтинге — Мальты, Польшу разделяют целых 73 балла, а от России, которая набрала 11 баллов — лишь несколько, резюмирует Gazeta Wyborcza.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

premie-nam-sie-naleza: Этот человек - это ходячая неудача и компрометация. На каждом этапе жизни.

Glos_2017: Путинизация Польши в процессе — марш Дуды вместе с неонацистами приносит результаты. Вы и далее хотите расистскую, гомофобную и ксенофобскую Польшу, молодые поляки?

3788: Не остается ничего, кроме того, как учить русский язык.

eisi22: Дудусь боится того, что он поддастся этой пропаганде?

TeMaCie: Когда общество спит, просыпаются демоны.

njud: Мы идём по пути превращения Польши в католическую версию Саудовской Аравии :(

pigmaywrocek: Неужели дым из печей в Аушвице уже растворился настолько, что президент Польши может таким явным образом пропагандировать тоталитарный строй. Гитлеровцы тоже так поступали… Позор!