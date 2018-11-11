Focus сообщил о заговоре в бундесвере: бойцы спецназа планировали ликвидировать «неугодных политиков»

Федеральное управление уголовной полиции Германии располагает сведениями о действующей в рядах бундесвера «крупной конспиративной сети», сообщает Focus со ссылкой на материалы расследования. Согласно показаниям свидетелей, в чат-группах и на реальных собраниях злоумышленники вынашивали конкретные планы «в так называемый День X свезти неугодных политиков «в одно место с целью убийства», отмечает немецкое издание.

Федеральное управление уголовной полиции Германии, судя по всему, располагает данными о действующей в рядах бундесвера «крупной конспиративной сети радикальных «препперов» — людей, которые готовятся к возможному концу света», сообщает Focus со ссылкой на материалы расследования.



Как уточняет издание, речь идёт об объединении, в которое, в частности, входят элитные солдаты и бойцы отряда специального назначения бундесвера (Kommando Spezialkräfte).



«Согласно показаниям свидетелей, в чат-группах и на реальных собраниях «препперы» вынашивали конкретные планы в так называемый День X свезти неугодных политиков «в одно место с целью убийства», — пишет Focus.



Список намеченных жертв, продолжает издание, до сих пор не найден, но, как следует из материалов расследования, главной целью злоумышленников якобы был глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.



Кроме того, утверждает Focus, у участников сговора предположительно имеются «секретные склады с оружием и горючим».



Также стало известно, что заговорщики, по всей видимости, «тесно связаны» с неким объединением Uniter, членами которого главным образом являются полицейские и бойцы элитных подразделений бундесвера, подчёркивает немецкое издание.



В свою очередь, пресс-секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам оборонной политики Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что специализированные органы бундестага не были проинформированы о ведущемся расследовании.



«Парламент должен тщательно разобраться в этом деле», — потребовала Штрак-Циммерман.

Комментарии читателей на сайте Focus:



Volker Schöps: Террористическая сеть в рядах бундесвера. Нашли список с именами политиков, на которых планировались покушения. Почему меня всё это не удивляет? То, что наша министр обороны опять отмалчивается, просто чудовищно. Когда она наконец наведёт порядок в своей лавке и, что важнее, когда она наконец-то сама сделает политические выводы? Извините за слова, но то же самое просто немыслимо в случае с господами Столтенберг, Рюе, Шарпинг, фон Гутенберг и остальными. Чтобы вернуть всё на круги своя необходимо начать заново с новым политическим персоналом.



Martin Straub: Радикальные препперы… Уи, у нас в стране теперь можно попасть под подозрение, если в холодильнике стоит пара лишних банок равиоли? …и к тому же список не нашли, но точно знают, кто стоит в самом его верху… Скажите на милость, вы нас что, дурите?



Eric Lübcke: В вермахте тоже были различные группы, которые планировали и устраивали покушения. В общем, нечто подобное может случиться во все времена.



Max Mueller: В этой статье одни сплошные догадки. Никаких «фактов, фактов, фактов». И столь неправильно осветить факты, касающиеся объединения Uniter, — это, к сожалению, крайне несерьёзно. Прочтите версию объединения на их сайте. Дорогой Focus, было время, когда вы работали более профессионально. Зачем нужна такая статья? И конечно же, вы не опубликуете этот комментарий… Жаль!



Arthur Beier: Журналисты не могут в качестве доказательств публиковать копии документов в интернете или газетах, пока расследование не закончено. В противном случае они выдадут своих источников. С другой стороны, они часто предполагают, строят догадки и дезинформируют.