Nikkei: Китай заверил, что не будет стремиться к гегемонии, каким бы сильным ни стал

Глава Госдепа Майк Помпео и министр обороны США Джеймс Мэтис встретились со своими китайскими коллегами, чтобы подготовить почву для будущих переговоров между лидерами двух стран. При этом Помпео отметил, что США «не ведут в отношении Китая политику сдерживания времён холодной войны», а член Политбюро Китая Ян Цзечи заверил, что Китай, в свою очередь, не стремится к гегемонии, пишет Nikkei Asian Review.

США и Китай провели свои первые дипломатические переговоры на высоком уровне за последние полтора года, пишет Nikkei Asian Review. Они готовят почву для саммита, который должен пройти в ноябре между лидерами этих стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.



США «не ведут в отношении Китая политику сдерживания времён холодной войны», — заявил после встречи госсекретарь Майк Помпео. По его словам. Вашингтон лишь хочет удостовериться, «что Китай действует ответственным и честным образом в поддержку безопасности и процветания обеих наших стран».



Встреча Помпео, министра обороны США Джеймса Мэттиса, члена Политбюро Китая Яна Цзечи и министра обороны Китая Вэя Фэнхэ должна была состояться в октябре. Однако её перенесли из-за роста напряжённости вокруг торговли, а также из-за санкций США против военных чиновников Китая.



То, что переговоры всё же состоялись, говорит о том, что между двумя сторонами возобновляется диалог. Помимо всего прочего, советник Трампа Джон Болтон в среду общался с Яном Цзечи, а бывший госсекретарь Генри Киссинджер встречался с Си Цзиньпином.



Китайская делегация и перед прессой была настроена в мирном ключе. «Китайская сторона выражает приверженность миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Ян. А Вэй подчеркнул: «Мы определённо не будем стремиться к гегемонии, какими бы сильными мы ни стали».



Впрочем, Помпео также выразил свою озабоченность по поводу милитаризации Южно-Корейского моря и репрессий в отношении мусульман. Обсудили чиновники и проблему ядерного оружия в Северной Корее. Помпео также призвал Китай поддержать США в санкциях против Ирана.



Как пишет автор статьи, две страны пытаются урегулировать как можно больше спорных вопросов до встречи их лидеров, которая должна состояться во время саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Дональд Трамп и Си Цзиньпин не встречались больше года.



Однако, несмотря на то, что США и Китай открывают линии коммуникации, пока неясно, могут ли они преодолеть разногласия. Так, одним из камней преткновения между ними служит вопрос о принадлежности Тайваня, который крайне важен для Китая. Кроме того, остаются проблемы в области торговли, которую страны не обсуждали со времён рабочей встречи в конце августа, пишет Nikkei Asian Review.