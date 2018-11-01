Express: британские истребители подняли по «российской тревоге» — как оказалось, ложной

Британские истребители Typhoon были подняты по тревоге, поскольку у командования появились опасения, что воздушные границы Великобритании могли быть нарушены, пишет Daily Express. Издание отмечает, что британские военные пристально следят за деятельностью России, которая в последнее время заметно увеличила свою активность в Северной Атлантике.
Истребители Typhoon с базы в Лоссимуте были подняты по тревоге в качестве меры предосторожности, сообщает Daily Express.
Эта тревога должна была предотвратить нарушение границ зоны британских интересов одним или более неопознанными самолётами, пояснил официальный представитель министерства обороны Великобритании. Впрочем, по его словам, в итоге оказалось, что британскому воздушному пространству ничто не угрожало, и в результате истребители вернулись на базу.
Великобритания постоянно следит за российскими военными самолётами вблизи своего воздушного пространства. И месяц назад Королевские военно-воздушные силы Великобритании перехватили самолёты, пролетавшие над Северным морем.
Впрочем, отношения между Лондоном и Москвой обострились ещё летом из-за отравления Скрипалей. А министр вооружённых сил Марк Ланкастер говорил о том, что Великобритании приходилось более 80 раз за последние десять лет поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских военных самолётов.
В свою очередь, министр обороны Гэвин Уильямсон отмечал, что с такими же вызовами приходится сталкиваться и Военно-морским силам Великобритании. «Посмотрите на рост агрессивности России при президенте Путине: активность её подлодок в водах Северной Атлантики увеличилась десятикратно». Так, например, в 2010 году британским силам пришлось лишь один раз дать ответ на приближение российского военного корабля к территориальным водам Великобритании, а в 2017 году это произошло уже 33 раза, пишет Daily Express.
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