Guardian рассказала о том, как чехословацкие спецслужбы шпионили за Трампом в конце 80-х годов

В конце 1980-х годов Служба государственной безопасности Чехословакии начала долгосрочную шпионскую операцию против Дональда Трампа, надеясь получить информацию о «высших эшелонах американского правительства», сообщает The Guardian, ссылаясь на архивные документы и свидетельства бывших шпионов времён холодной войны. Как пишет издание, служба собирала разведданные через тестя Трампа, который регулярно предоставлял службе информацию о поездках его дочери в США, а также о карьере его зятя в Нью-Йорке.

В конце 1980-х годов коммунистические разведслужбы Праги начали шпионскую операцию против Дональда Трампа с целью получения информации о «высших эшелонах американского правительства», сообщает The Guardian, ссылаясь на архивные документы и свидетельства бывших шпионов времён холодной войны.

В 1977 году, когда Трамп женился на Иване Зельничковой, Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) начала против будущего президента США долгосрочную шпионскую миссию. Операция началась в Злине, провинциальном городке на юго-западе Чехии, где Зельничкова родилась и выросла.

Отец Иваны, Милош Зельничек, неоднократно предоставлял информацию местному управлению StB о поездках его дочери в США, а также о карьере его зятя в Нью-Йорке. Зельничек числился как «конспиративный» информатор. Его связь с StB продолжалась вплоть до падения коммунистического режима.

Новые архивные записи, полученные британским изданием и чешским журналом Respekt, показывают, что интерес StB к Трампу возрос после президентских выборов в США в 1988 году, на которых победил Джордж Буш — старший. Первое управление StB, отвечавшее за иностранный шпионаж, стремилось «углубить» свою деятельность, связанную с Трампом.

Бывший сотрудник StB Властимил Данек подтвердил то, что против Трампа велась операция. «Личность Трампа нас, конечно же, очень интересовала. Он был бизнесменом, у него было много контактов, среди них были даже американские политики, — признал Данек, впервые рассказавший об этом публично. — Мы сосредоточили на нём наше внимание, мы знали, что он влиятельный человек. У нас была информация о том, что в будущем он хочет стать президентом».

Данек отметил, что его старшие коллеги в штабе-квартире в Праге также интересовались Трампом. «Не только мы обращали на него внимание. Первый департамент StB им интересовался. Я не знаю, делилось ли первое управление информацией о Трампе с КГБ. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил бывший сотрудник службы.

«Я не хочу раскрывать вам ещё какие-либо подробности. Это прошлое, которое я хочу забыть. Я не хочу никаких проблем», — добавил Данек.

В архивных документах не сообщается, какую роль играл СССР в долгосрочной операции StB против Трампа. Однако известно, что чехословацкие шпионы регулярно делились информацией с коллегами из КГБ, у которого был большой отдел взаимодействия в Праге. Многие агенты StB также напрямую работали на КГБ.

В октябре 1988 года в преддверии американских выборов Ивана Трамп навестила своих родителей в Злине. Согласно документам, она «с уверенностью» предсказала победу Буша в разговоре со своим отцом, который в свою очередь передал эти сведения агентам местного управления StB.

«Результаты выборов подтвердили правдивость этой информации», — отметил в документе под грифом «секретно» оперативный сотрудник службы лейтенант Петер Суры.

Такое предсказание было сделано «в высших эшелонах власти в США». Ивана Трамп «не только была обеспеченной гражданкой США», но также «вращалась в очень высоких политических кругах», подчеркнул Суры.

Петер Суры, бывший заместитель главы местного управления StB, до сих пор живёт в Злине. «Да, этот документ написал я. — заявил он, впервые говоря об этом публично. — Трамп был богатым бизнесменом, он нас интересовал. Однако я над этим делом не работал. Работали мои коллеги. Первое управление сосредоточило своё внимание на нём. Я не знаю никаких подробностей».

Свидетельства бывших сотрудников StB показывают, что Москва и Прага были крайне заинтересованы вТрампе в конце холодной войны. Агенты двух социалистических столиц заметили растущие политические амбиции Трампа и стремились использовать родственников его жены и его семью в качестве источника разведданных, пишет The Guardian.