Les Echos рассказала о меняющемся с огромной скоростью миропорядке

Структуры, которые когда-то казались прочными, теперь дают трещины, а в дипломатических отношениях отныне предпочтение отдают изворотливости, нежели постоянству союзов, пишет Les Echos. Как отмечает издание, мир сейчас переживает смутные времена: Европа охвачена волной популизма, будущая роль Великобритании в Европе непонятна, Иран рискует оказаться в изоляции, Северная Корея набирает вес на международной сцене, а на Ближнем Востоке всё ещё продолжаются гражданские войны.

Сегодня нет ни одного международного института, которому бы не пришлось обновляться, нет ни одного альянса, который бы не сталкивался с вызовами или реорганизацией, пишет Les Echos. Факторы, влияющие на эти процессы, невероятно сложные и многогранные: от биполяризации стран вокруг соперничества США и Китая до постоянной террористической угрозы и укоренения кибервойн, которые угрожают демократиям и инфраструктурам.

Структуры, которые когда-то казались прочными, теперь дают трещины, — от Евросоюза, который с трудом готовится к брекситу, до ВТО, которая охвачена торговой войной, начатой президентом США Дональдом Трампом и его неспособностью разрешать споры. Нужно также считаться с нерешительной борьбой против распространения химического и ядерного оружия, которая не помешала Башару Асаду остаться у власти, укрепила изоляцию Ирана и предоставила северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну место на международной арене. В эти смутные времена, когда выстраиваются новые союзы, убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи показывает, что в мире также могут происходить мерзкие вещи.

В дипломатических отношениях отныне предпочтение отдают изворотливости, нежели постоянству союзов. Сегодня, когда США не могут считаться надёжным союзником Европы, предпочтительнее заручиться временным союзником, когда возникает такая необходимость.

Успех партий, выступающих против существующей системы, мигрантов и Европы, после 2014 года, когда эти движения добились значительного прорыва в Европейском парламенте, не ослаб. Почти ни одна страна не избежала популистской волны, которая теперь не только охватывает страны Южной Европы, испытывающие экономические трудности, но также докатилась и до таких процветающих северных стран, как Швеция, Дания и Австрия, утверждает издание.

Согласно прогнозам, после промежуточных выборов в США большинство мест в палате представителей вернётся к демократам. Для американского президента такой исход событий обещает напряжённую зиму. Весь мир может стать свидетелем расследований комиссий, которые будут цепляться за каждое подозрение в неправомерном поведении или плохом управлении администрации Трампа.

«Мы покидаем Евросоюз, а не Европу», — повторяет в своих выступлениях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Этим она как бы признаёт, что, несмотря на то, что Великобритания хочет покинуть институты ЕС, она не может отрицать «ни свою историю, ни географию». Остаётся вопрос, какое место займёт Великобритания в Европе.

Что касается Ирана, то он в ближайшие месяцы рискует остаться в изоляции. Как напоминает Les Echos, начиная с 4 ноября любой, кто купит у этой страны нефть, будет наказан Вашингтоном. Европейские предприятия уже покидают Иран, боясь столкнуться с американскими санкциями.

Властный северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не ошибся ни разу. Он не только добился саммита с Дональдом Трампом и уже готовится к новой встрече, но также получил приглашение приехать с официальным визитом в Монголию. Ему также удалось сохранить связь со старшим братом — Китаем.

Зима, которая наступила после арабской весны, кажется, ещё не готова отступать. Из пяти стран, которых коснулась эта ударная волна в январе 2010 года, три всё ещё находятся в состоянии гражданской войны. Йемен, в котором погибли 15 тыс. человек, переживает гуманитарный кризис. Сирия потеряла более 450 тыс. человек и в своём развитии вернулась на 60 лет назад. В Ливии погибли 25 тыс. человек. Нет никаких признаков того, что главные действующие лица конфликтов устали, а возможность политического урегулирования кажется далёкой.

«Ничего нельзя считать правдой до тех пор, пока Кремль это не опровергнет» — эта старая шутка со времён СССР стала вновь актуальна в связи с многочисленными кибератаками, которые приписываются Москве после референдума по брекситу и американских выборов 2016 года. Владимир Путин опроверг любые обвинения в том, что его страна осуществляла какие-либо вмешательства, в то время как тщательные расследования указывают на Россию. То же самое, как отмечает Les Echos, и с делом отравления бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля, которое, по мнению Кремля, является провокацией Лондона.