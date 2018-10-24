Обозреватель WT: погрязшей в коррупции Украине не стоит доверять расследование крушения Су-27

Всего несколько дней назад истребитель российского производства Су-27, принадлежащий украинским ВВС, разбился примерно в 300 километрах к юго-западу от Киева, сообщает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд. По мнению обозревателя, к расследованию случившегося должны подключиться американские эксперты, поскольку на Украине такие расследования «могут длиться годами» из-за коррупции и политики страны.

Всего несколько дней назад истребитель российского производства Су-27, принадлежащий украинским ВВС, разбился примерно в 300 километрах к юго-западу от Киева. В катастрофе погибли американский и украинский пилоты. Авария произошла во время многонациональных учений «Чистое небо — 2018», пишет обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

Крушение Су-27 должно быть тщательно расследовано. Согласно украинскому новостному агентству, «так как один из пилотов самолёта был членом национальной гвардии США, американская сторона заинтересована в том, чтобы принять участие в расследовании».

Однако вскоре то же самое агентство сообщило о том, что, «согласно украинскому законодательству, эксперты национальной гвардии США не могут быть вовлечены в расследование». В то же время украинские заявили о возможности создания специальной группы, которая будет заниматься этим расследованием.

Из-за коррупции и украинской политики расследования, которые проводятся страной, «могут длиться годами», утверждает обозреватель американского издания. Расследование сбитого малазийского «Боинга» продолжается уже более четырёх лет, для расследования этого инцидента была создана специальная группа. Зная то, что Украина погрязла в коррупции, на неё нельзя положиться в расследовании крушения Су-27.

Две недели назад агентство Reuters сообщило о том, что, по мнению украинских властей, взрывы, произошедшие на складе боеприпасов — это результат саботажа. Такие взрывы могут лишить Украину столь необходимых боеприпасов и ослабить украинскую армию. «Поэтому возникает вопрос: не из-за саботажа ли разбился Су-27?» — пишет Тодд Вуд.

В связи со множественными взрывами на складах боеприпасов, «аннексией» Крыма Москвой в 2014 году и полной военной поддержкой сепаратистских сил на Донбассе, в таких инцидентах «можно указать пальцем на Россию». «Военные склады не взрываются, как воздушные шары, без причины, а военные самолёты не разбиваются, если нет технических неполадок, ошибок со стороны пилота и других причин. Причина есть всегда», — отмечает обозреватель The Washington Times.

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж считает, что США и Украина должны продолжать свою стратегию по созданию новой базы по глобальной защите в Евразии. По его словам, необходимо также установить новые рамки сотрудничества в связи с «крайне агрессивной внешней политикой России».

Именно из-за российской угрозы крайне необходимо, чтобы эксперты ВВС США внимательно следили за расследованием крушения Су-27 и принимали в нём участие, несмотря на то, что некоторые украинские законы запрещают американским экспертам получать полный доступ. У украинского правительства «нет никакого морального права» ограничивать доступ американским экспертам, учитывая богатую историю российского вмешательства в украинскую армию, которая длится с советских времён, утверждает Маломуж.

«Этот вопрос касается меня лично, как бывшего пилота ВВС США, и совершенно очевидно, что американские военные должны принимать участие. Поэтому я должен согласиться с генералом по этому вопросу», — заключает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.