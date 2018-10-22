Boulevard Voltaire: французы надеялись обрести «нового Кеннеди», но получили лишь Макрона

Положение Эммануэля Макрона, избранного на пост президента 18 месяцев назад «методом исключения» сегодня можно назвать плачевным, пишет Boulevard Voltaire. Вместо «нового Кеннеди» французы получили лидера, испытывающего трудности, как в подборе кадров, так и в разработке генеральной линии своего правления, отмечает издание. Тем не менее, политическим оппонентам нынешнего президента нечего ему противопоставить, замечает редакция.

Как замечает Boulevard Voltairе, избрание Эммануэля Макрона, «также известного как Юпитер», на пост президента стало следствием упражнения французов в «негативной теологии». Перебирая среди кандидатов, которые определённо не подходили в их глазах на роль лидеров государства, они сделали выбор в пользу на Макрона методом исключения. Позже многие находили объяснение своему выбору: «он молод, он новый человек, он сглаживает противоречия, он говорит о новом мире и прочее». Для французов эпохи Кеннеди этого оказалось достаточно, чтобы захотеть «ремейка». «Таким образом, самая престарелая группа избирателей выбрала самого молодого президента в истории Франции», — заключает издание.

Спустя 18 месяцев Макрон и его команда оказались в плачевном состоянии. Винить за этого, по убеждению редакции, стоит самого президента и его соратников с первых дней. «Вот, в чём первая проблема макронизма: люди, личности, подбор сотрудников», — отмечает Boulevard Voltaire.

Вначале многие верили в то, что политическое движение, созданное по примеру делового предприятия и включающее сторонников различных партий, будет способствовать выявлению талантов. Однако сегодняшняя неспособность президента и его команды найти замену выбывающим, как в правительстве, так и в парламенте или партии, демонстрирует обратное. При этом, обращает внимание редакция издания, именно дефицит талантливых кадров был одним из главным аргументом против прихода к власти правых националистов — ирония налицо.

Другая проблема макронизма кроется в отсутствии идей и генеральной линии, убеждены журналисты. Однако, подчёркивают авторы, в этой области дела обстоят не лучше и у партий, бывших некогда «системными» — республиканцев и социалистов. Сами члены пропрезидентского движения об этом прекрасно осведомлены. Как отметил в интервью Le Monde один из членов партии «Вперёд!» Паком Рубэн, «нам недостаёт исторических и идеологических корней. Нужно обзавестись ими, иначе мы рискуем уйти так же быстро, как пришли».

Этот «голос разума» внутри президентского движения сегодня заставляет его членов искать «определение макронизма без Макрона» и пытаться наполнить смыслом понятие «прогрессизма», лежащее в основе идеологии президента и правящей партии.

При этом, как отмечает издание, хотя попытка сторонников Макрона «выдумать себя на ходу» и вызывает иронию, его противникам нечего ей противопоставить.