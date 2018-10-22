Boulevard Voltaire: французы надеялись обрести «нового Кеннеди», но получили лишь Макрона
Как замечает Boulevard Voltairе, избрание Эммануэля Макрона, «также известного как Юпитер», на пост президента стало следствием упражнения французов в «негативной теологии». Перебирая среди кандидатов, которые определённо не подходили в их глазах на роль лидеров государства, они сделали выбор в пользу на Макрона методом исключения. Позже многие находили объяснение своему выбору: «он молод, он новый человек, он сглаживает противоречия, он говорит о новом мире и прочее». Для французов эпохи Кеннеди этого оказалось достаточно, чтобы захотеть «ремейка». «Таким образом, самая престарелая группа избирателей выбрала самого молодого президента в истории Франции», — заключает издание.
Спустя 18 месяцев Макрон и его команда оказались в плачевном состоянии. Винить за этого, по убеждению редакции, стоит самого президента и его соратников с первых дней. «Вот, в чём первая проблема макронизма: люди, личности, подбор сотрудников», — отмечает Boulevard Voltaire.
Вначале многие верили в то, что политическое движение, созданное по примеру делового предприятия и включающее сторонников различных партий, будет способствовать выявлению талантов. Однако сегодняшняя неспособность президента и его команды найти замену выбывающим, как в правительстве, так и в парламенте или партии, демонстрирует обратное. При этом, обращает внимание редакция издания, именно дефицит талантливых кадров был одним из главным аргументом против прихода к власти правых националистов — ирония налицо.
Другая проблема макронизма кроется в отсутствии идей и генеральной линии, убеждены журналисты. Однако, подчёркивают авторы, в этой области дела обстоят не лучше и у партий, бывших некогда «системными» — республиканцев и социалистов. Сами члены пропрезидентского движения об этом прекрасно осведомлены. Как отметил в интервью Le Monde один из членов партии «Вперёд!» Паком Рубэн, «нам недостаёт исторических и идеологических корней. Нужно обзавестись ими, иначе мы рискуем уйти так же быстро, как пришли».
Этот «голос разума» внутри президентского движения сегодня заставляет его членов искать «определение макронизма без Макрона» и пытаться наполнить смыслом понятие «прогрессизма», лежащее в основе идеологии президента и правящей партии.
При этом, как отмечает издание, хотя попытка сторонников Макрона «выдумать себя на ходу» и вызывает иронию, его противникам нечего ей противопоставить.