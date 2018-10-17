«Преступное легкомыслие» — немецкий историк указал на «ошибку» Меркель в Сирии

Несмотря на то что сирийская армия пытается покончить с террористами «Исламского государства», для Берлина «всё, что делает Асад, — это зло», пишет в статье для Berliner Zeitung Гётц Али. Более того, правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель попросту отказывается признать, что «своим преступным легкомыслием оно годами подстёгивало так называемых повстанцев», подчёркивает немецкий историк.

Саудовскую Аравию подозревают в «вероломном убийстве» критика режима, журналиста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи, а в правительстве Германии по-прежнему никто не требует ввести экономические санкции против Эр-Рияда. Когда же речь идёт о российских спецслужбах, Берлин «реагирует жёстко», пишет в статье для газеты Berliner Zeitung немецкий историк и публицист Гётц Али.

«Когда «Исламское государство»*, как это было в эти дни, похищает 150 сирийских семей — в основном женщин и детей, — пресс-секретарю Ангелы Меркель Штеффену Зайберту на этот счёт ничего не приходит в голову. Когда же сирийская армия пытается покончить с подобными террористами, то позиция (Берлина. — ИноТВ) неизменна: всё, что делает Асад, — это зло», — недоумевает Али.

Во всём этом и проявляется «двойная мораль внешней политики Германии», подчёркивает немецкий историк.

Когда речь идёт о Саудовской Аравии, продолжает Гётц Али, то здесь федеральное правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель «руководствуется экономическими интересами».

В случае же с Сирией руководство Германии, по словам немецкого историка, попросту отказывается признать, что «своим преступным легкомыслием оно годами подстёгивало так называемых повстанцев».

«То, что это было ошибкой, уже давно понятно», — констатировал Гётц Али.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.