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Independent: итальянская «война» мигрантов — часы работы «этнических магазинов» будут ограничены

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Правительство Италии намерено ограничить время работы «этнических магазинов» на территории страны, сообщает The Independent. По мнению британского издания, подобные меры — это не что иное, как «часть войны, которую Рим ведёт против мигрантов».
Independent: итальянская «война» мигрантов — часы работы «этнических магазинов» будут ограничены
Reuters

Итальянское правительство намерено ограничить время работы «этнических магазинов» на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Маттео Сальвинии, сообщает британская газета The Independent.

Некоторые магазины — «почти все они находятся в ведении иностранных граждан» — превращаются в вечернее время в «пристанище пьяниц и наркоторговцев», констатировал глава итальянского МВД.

По словам Маттео Сальвинии, правительство в Риме планирует внести поправку в декрет о безопасности и иммиграции, в результате чего подобные магазины должны будут закрываться не позднее девяти вечера.

Почти во всей Италии, как и во многих других странах Европейского союза, магазины, которые работают до поздней ночи, принадлежат мигрантам, подчёркивает The Independent.

Грядущие же меры по ограничению времени работы «этнических магазинов», по мнению британской газеты, — это не что иное как «часть войны, которую итальянское правительство ведёт против мигрантов».

Так, например, буквально недавно в Риме заявили, что выдворят всех мигрантов из небольшого городка Риаче на юге Италии, мэр которого якобы способствовал притоку нелегальных мигрантов, за что в настоящее время и вовсе находится под стражей, напоминает The Independent.

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Independent Великобритания Европа
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беженцы Италия Маттео Сальвини
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