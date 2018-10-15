Focus Online: итальянские долги грозят Европе финансовым и экзистенциальным кризисом

Правительство в Риме наплевало на все предостережения со стороны ЕС и приняло новый бюджет, предусматривающий увеличение внешнего долга, пишет немецкий журнал Focus Online. Ситуация складывается опасная: многие уже сравнивают Италию с Грецией, а государственное банкротство Италии может не только спровоцировать новый финансовый кризис в еврозоне, но и обострить вопрос о ценности Евросоюза в целом.

Рим дурачит Евросоюз, и для Европы это может быть опасно, пишет немецкий журнал Focus Online.

Итальянская правительственная коалиция популистов правой партии «Лига» и «Движения 5 звёзд», наплевав на многочисленные предостережения Брюсселя, приняла новый бюджет, вокруг которого в последнее время разгоралось столько споров. В следующем году Рим намерен увеличить свои долги втрое по сравнению с теми суммами, которые были согласованы с Еврокомиссией. Ситуация особенно критичная, потому что внешний долг Италии уже и без того составляет свыше 130% при допустимой норме не более 60% ВВП, отмечает автор статьи.

По версии журналиста издания, итальянское правительство будто старается оправдать все худшие стереотипы о южанах: оно тратит деньги направо и налево и надеется, что партнёры просто закроют на это глаза. Более того, высокопоставленные итальянские политики ещё и высказывают в адрес Брюсселя упрёки и обвинения. Например, глава «Лиги» Маттео Сальвини даже заявил, что «такие люди, как Юнкер, разрушили Европу». Министр экономического развития и социальной политики Луиджи Ди Майо, в свою очередь, пояснил, что он и его единомышленники в итальянском правительстве «инвестируют в счастье наших граждан, их потребность в лучшей жизни». При таком девизе можно повысить расходы вдвое, иронизирует автор статьи: «больше денег, больше счастья».

Парламент в Риме уже подтвердил этот курс. К понедельнику Брюссель должен получить официальные данные и числа. Если в них не будут внесены изменения, Еврокомиссия, вероятно, отклонит итальянский бюджет.

Как отмечает немецкий журнал, у некоторых в Европе эта ситуация вызывает ощущение дежавю: развитие событий весьма напоминает кризис в Греции. Итальянский государственный долг достиг запредельных значений, а финансирование собственной политики обходится правительству всё дороже. Эксперты предостерегают: если в Италии дело дойдёт до государственного банкротства, это грозит еврозоне новым финансовым кризисом.

Во времена, когда никто до сих пор не может понять, как провести брексит, а некоторые страны весьма своевольно трактуют понятие правового государства, Европа не может позволить себе очередную «большую стройку», подчёркивает Focus Online. В этом случае кризис признания Европы грозит обостриться, а за семь месяцев до европейских выборов это крайне опасно. Если в официальной повестке саммита в Брюсселе на следующей неделе значится брексит, то в неофициальной уже давно фигурирует вопрос: «Как я объясню моему народу, что эта Европа — это нечто ценное?» Сейчас с этим стало сложнее, чем когда-либо. И тем важнее найти ответ на этот вопрос, заключает Focus Online.