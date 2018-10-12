Euronews: после драки футболисты Мамаев и Кокорин два месяца проведут под арестом

Судя по показаниям Александра Кокорина и Павла Мамаева, они «раскаиваются» в том, что приняли участие в избиении водителя у гостиницы «Пекин» и посетителей кафе на Большой Никитской улице в Москве, но уверяют, что конфликты «спровоцировали» сами пострадавшие. Суд постановил оставить футболистов под арестом до 8 декабря после возбуждения уголовного дела о хулиганстве, передаёт Euronews.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл арестованы до 8 декабря по делу о хулиганстве. В отношении спортсменов возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 7 лет лишения свободы.
Поводом для них послужили два конфликта. Первый произошёл на стоянке рядом с гостиницей «Пекин». Там группа молодых людей, среди которых были известные футболисты, избила Виталия Соловчука — водителя автомашины, принадлежавшей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. У пострадавшего сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы.
Второй конфликт последовал сразу после, но уже в кафе на Большой Никитской. Та же самая компания, судя по данным следствия, вела себя вызывающе, и на замечание Александр Кокорин ударил стулом одного из посетителей. Им оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. Затем удар получил другой посетитель, глава центра НАМИ Сергей Гайсин.
Ранее оба футболиста были задержаны на двое суток.
ОЛЬГА УШАКОВА, телеведущая:Виталий по-прежнему находится в больнице. Ну идёт медленно на поправку, конечно же. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить всё-таки тяжесть нанесённых ему повреждений.
Судя по показаниям, Кокорин и Мамаев «раскаиваются» в содеянном, но уверяют, что спровоцировали оба конфликты сами пострадавшие. Кокорин в суде заявил, что ему стыдно перед клубом, родителями и болельщиками, а Мамаев готов был публично извиниться перед пострадавшими и возместить весь моральный и материальный ущерб. Но суд решил иначе.
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