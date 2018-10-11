Welt: по богатству государства Россия в лидерах, а Германия — среди отстающих

Новая система оценки имущественного состояния государства позволила МВФ провести сравнительный анализ финансового положения 31 страны, пишет немецкая газета Die Welt. В результате выяснилось, что лучше всего дела обстоят у Норвегии, России и Казахстана — благодаря низкому госдолгу и крупным месторождениям нефти и газа. Германия же, напротив, живёт не по средствам и отстаёт в рейтинге даже от Уганды или Кении — вместе с Австрией, Францией и Великобританией.

Специалисты МВФ при помощи нового метода расчётов провели анализ состояния 31 государства, в общей сложности покрывающих 61% мировой производительности экономики, сообщает немецкая газета Die Welt.

Выяснилось, что при проведённом сравнении Германия выглядит на международном уровне крайне плохо: «страна живёт не по средствам», отмечает издание. Фактическое имущество Германии оценивается в отрицательных значениях. Государственная казна задолжала 19,5% производительности экономики.

Финансовое положение страны настолько щекотливо, что при сравнении 31 государства исследователи из МВФ разместили её в последней семёрке — «позади Уганды или Кении». Хуже, чем у Германии, дела обстоят только у Сальвадора, Австрии, Франции, Гамбии и Великобритании. Замыкает список Португалия с чистой задолженностью в 135%.

Как поясняет издание, при расчётах учитывалось состояние не только государства и правительства, но и всех контролируемых властями предприятий и центробанков. Подсчитывались также объёмы природных ресурсов и обязательства государства по обеспечению госслужащих. Однако долги социальной системы, то есть средства на пенсии и медицинское обслуживание, в расчётах МВФ не учитывались. Если бы они были включены в систему оценки, положение Германии в рейтинге было бы ещё более удручающим, подчёркивает Die Welt.

По заявлению МВФ, отчёт аналитиков представляет «максимально всеохватывающую картину» финансового состояния государств. При оценке учитывалось всё, чем владеет государство, а также все его долговые обязательства. Таким образом, в результате видно намного больше, чем только долги и дефицит. «Большинство правительств, однако, избегают такой формы прозрачности», — отмечает МВФ.

Самыми крупными чистыми активами среди проанализированных экономик располагает Норвегия — имущество государства более чем в четыре раза превышает экономическую производительность страны. Это связано с крупным финансовым состоянием страны, и, в том числе, с её нефтяными фондами.

Кроме того, весьма состоятельными оказались Россия и Казахстан, отмечает немецкая газета. Фактическое имущество России почти в четыре раза превышает производительность экономики страны, Казахстана — более чем в три раза. При этом у обеих стран практически нет государственного долга, зато есть крупные месторождения нефти и газа, обращает внимание немецкая газета.

Также чистые активы превышают экономическую производительность у Австралии, Перу, ЮАР и Южной Кореи. Как поясняет издание, проведённый анализ не похож на обычные статистики по оценке благосостояния экономики государств и их граждан. Он показывает, в первую очередь, насколько стабильно финансовое состояние государства.

Впрочем, помимо официальной государственной задолженности, существуют также неявные долги — связанные, например, с социальной сферой, которая в нынешнем отчёте МВФ не учитывалась. В 2015 году такие социальные долги Германии составляли €4,6 млрд евро, что вместе с официальным госдолгом равняется €6,8 млрд евро, сообщает немецкая газета. В том же 2015 году эта сумма соответствовала 244% производительности экономики Германии. Однако эти подсчёты не оценивают имущество государства, а потому несопоставимы с анализом МВФ и могут только дополнить его, подчёркивает Die Welt.