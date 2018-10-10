WSJ: для Макрона наступил переломный момент — он популярен за рубежом, но во Франции оказался в изоляции
Президентство французского лидера Эммануэля Макрона подошло к «переломному моменту»: тогда как за рубежом этого «сорокалетнего инвестиционного банкира» воспринимают в качестве «символа международного сотрудничества» и хвалят за речи против протекционизма и национализма, дома он всё больше погружается в изоляцию, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает обозреватель издания, его правительству грозит перестановка — за последние недели двое видных министров, в том числе один из его самых давних союзников, объявили об уходе. Тем временем, французская экономика отстаёт от Европы по темпам роста, а трудовая реформа, которую начал Макрон год назад, так и не помогла решить хроническую для Франции проблему безработицы, которая остаётся высокой.
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