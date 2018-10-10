WSJ: для Макрона наступил переломный момент — он популярен за рубежом, но во Франции оказался в изоляции

По мнению автора статьи, такое «недомогание» на деле представляет очень серьёзную угрозу для главного дела французского президента — более глубокой интеграции Евросоюза в качестве ответа на подъём националистических настроений в ряде стран блока. Кроме того, оно также вредит идеям свободы рынка и торговли, поборником которых успел стать Макрон как во Франции, так и за рубежом.

Сторонники президента среди чиновников называют его политику «культурной революцией», которой понадобится время, чтобы дать эффект — однако этой революции явно не хватает «способности пленять сердца и умы», констатирует обозреватель WSJ. Как пишет журналист, рейтинг президента снизился с 50% в начале нынешнего года до 29% в сентябре, и хотя его партия «Вперёд, Республика!» пока сохраняет за собой большинство в парламенте, Макрон теряет сторонников среди левых. На популярность президента также повлияли скандалы с его участием: так, этим летом он по какой-то причине заступился за сотрудника своей администрации Александра Беналла, который во время первомайского парада избивал демонстрантов, облачившись в полицейскую униформу — Макрон назвал разбирательства в отношении Беналла «бурей в стакане». А после летних каникул президента засняли во время диалога с безработным садовником — французский лидер перебил собеседника, жаловавшегося на свою жизненную ситуацию, и заявил, что в отелях, кафе и ресторанах полно рабочих мест.

Между тем, хотя Макрон в январе принимал технических гигантов из Кремниевой долины и говорил об огромных инвестициях от Facebook, Google и других компаний в экономику Франции, благодаря которым будут созданы тысячи рабочих мест, уровень безработицы пока остаётся почти таким же, каким был в начале пятилетнего срока президента — 9,1% против 9,4%, говорится в статье. В числе факторов, мешающих росту занятости — отсутствие у населения нужных квалификаций (система образования Франции пропускает большую часть людей через университеты, вместо того, чтобы давать им среднее специальное образование), наличие серьёзных бюрократических препон для предприятий (к примеру, если штат компании превышает 50 сотрудников, они обязаны избрать специальный комитет для наблюдения за условиями труда), а также чрезмерно крупные пособия по безработице, которые не слишком уступают по объёму зарплатам на низких должностях, перечисляет автор.