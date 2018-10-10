Wall Street Journal

WSJ: для Макрона наступил переломный момент — он популярен за рубежом, но во Франции оказался в изоляции

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Французский президент Эммануэль Макрон, которого хвалят в мире за его речи в поддержку международного сотрудничества, стремительно теряет позиции в самой Франции: его рейтинг опустился до рекордно низких показателей, а из его правительства увольняются министры, пишет The Wall Street Journal. Как констатирует обозреватель издания, виной всему — безработица, которая сохраняется традиционно высокой несмотря на усилия Макрона, а также его оплошности в публичном плане.
WSJ: для Макрона наступил переломный момент — он популярен за рубежом, но во Франции оказался в изоляции
Reuters

Президентство французского лидера Эммануэля Макрона подошло к «переломному моменту»: тогда как за рубежом этого «сорокалетнего инвестиционного банкира» воспринимают в качестве «символа международного сотрудничества» и хвалят за речи против протекционизма и национализма, дома он всё больше погружается в изоляцию, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает обозреватель издания, его правительству грозит перестановка — за последние недели двое видных министров, в том числе один из его самых давних союзников, объявили об уходе. Тем временем, французская экономика отстаёт от Европы по темпам роста, а трудовая реформа, которую начал Макрон год назад, так и не помогла решить хроническую для Франции проблему безработицы, которая остаётся высокой.

 
По мнению автора статьи, такое «недомогание» на деле представляет очень серьёзную угрозу для главного дела французского президента — более глубокой интеграции Евросоюза в качестве ответа на подъём националистических настроений в ряде стран блока. Кроме того, оно также вредит идеям свободы рынка и торговли, поборником которых успел стать Макрон как во Франции, так и за рубежом.
 
Сторонники президента среди чиновников называют его политику «культурной революцией», которой понадобится время, чтобы дать эффект — однако этой революции явно не хватает «способности пленять сердца и умы», констатирует обозреватель WSJ. Как пишет журналист, рейтинг президента снизился с 50% в начале нынешнего года до 29% в сентябре, и хотя его партия «Вперёд, Республика!» пока сохраняет за собой большинство в парламенте, Макрон теряет сторонников среди левых. На популярность президента также повлияли скандалы с его участием: так, этим летом он по какой-то причине заступился за сотрудника своей администрации Александра Беналла, который во время первомайского парада избивал демонстрантов, облачившись в полицейскую униформу — Макрон назвал разбирательства в отношении Беналла «бурей в стакане». А после летних каникул президента засняли во время диалога с безработным садовником — французский лидер перебил собеседника, жаловавшегося на свою жизненную ситуацию, и заявил, что в отелях, кафе и ресторанах полно рабочих мест.
 
Между тем, хотя Макрон в январе принимал технических гигантов из Кремниевой долины и говорил об огромных инвестициях от Facebook, Google и других компаний в экономику Франции, благодаря которым будут созданы тысячи рабочих мест, уровень безработицы пока остаётся почти таким же, каким был в начале пятилетнего срока президента — 9,1% против 9,4%,  говорится в статье. В числе факторов, мешающих росту занятости — отсутствие у населения нужных квалификаций (система образования Франции пропускает большую часть людей через университеты, вместо того, чтобы давать им среднее специальное образование), наличие серьёзных бюрократических препон для предприятий (к примеру, если штат компании превышает 50 сотрудников, они обязаны избрать специальный комитет для наблюдения за условиями труда), а также чрезмерно крупные пособия по безработице, которые не слишком уступают по объёму зарплатам на низких должностях, перечисляет автор.

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