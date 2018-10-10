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Сохраняйте спокойствие: украинский флот начинает учения в Азовском море

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ВМС Украины с 10 по 12 октября проведут учения в Азовском море. Как передаёт «Обозреватель», жителей города Бердянска предупредили о запланированных стрельбах и призвали с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
Сохраняйте спокойствие: украинский флот начинает учения в Азовском море
Reuters

С 10 по 12 октября военно-морские силы Украины проведут учения в Азовском море, пишет «Обозреватель». Как сообщает командование ВМС, практические занятия будут проходить возле Бердянска и в Бердянском районе Запорожской области. 

В свою очередь в Бердянском городском совете предупредили местных жителей о запланированных стрельбах. 
 
«Командование Военно-морских сил ВСУ просит жителей отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие», – сказано в сообщении.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
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