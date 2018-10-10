Сохраняйте спокойствие: украинский флот начинает учения в Азовском море

16:30
Захарова назвала кампанейщиной заявления Запада о «кибератаках» России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Запада в адрес российской стороны в причастности к кибератакам.
16:29
В МВФ ожидают снижения уровня госдолга Украины в ближайшие годы
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение уровня совокупного государственного долга Украины в ближайшие годы.
16:29
Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» за победу над Макгрегором
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
16:24
СМИ: Шестеро адвокатов отказались представлять интересы Кокорина и Мамаева в суде
Шестеро адвокатов отказались представлять в суде интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
16:21
Захарова прокомментировала законопроект об исключительном использовании украинского языка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала одобренный в первом чтении Верховной радой законопроект об исключительном использовании украинского языка.
16:15
Кокорина и Мамаева могут объявить в федеральный розыск
В Министерстве внутренних дел России заявили, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут объявить в федеральный розыск, в случае если они не явятся на допрос.
16:14
В Крыму оценили планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по полуострову
Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в беседе с ФАН оценил планы Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по полуострову.
16:14
Эксперт оценил отказ Украины от участия наблюдателей СНГ в выборах
Политолог Семён Уралов в беседе с радио Sputnik оценил решение Украины отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.
16:12
Друг Кокорина и Мамаева: футболисты готовы извиниться и помочь семьям пострадавших
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев сказал, что его друзья, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы принести извинения и помочь семьям пострадавших в драках.
16:11
В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело о хулиганстве
Принято решение о возбуждении дела о хулиганстве в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
16:05
Захарова рассказала об «информационном бандитизме» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с украинскими телеканалами «112 Украина» и NewsOne.
16:00
Стас Барецкий рассказал о своём состоянии после ДТП с трактором
Музыкант Стас Барецкий в беседе с телеканалом «360» рассказал о своём состоянии после дорожно-транспортного происшествия с трактором.
15:58
Дзюба назвал «околофутболом» обсуждение скандалов с участием Кокорина и Мамаева
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что команда сосредоточена на ближайшей игре Лиги наций со Швецией, а не на обсуждении скандалов, связанных с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
15:56
Поклонская ответила на обвинения генпрокурора Украины в свой адрес
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в свой адрес.
15:51
«Нафтогаз» зачислил $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счёт долга
Компания «Нафтогаз» зачислила $9 млн, которые «Газпром» переплатил украинской стороне за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.
15:48
В результате взрывов на арсенале под Черниговом повреждены шесть домов
Взрывы боеприпасов на складах в Черниговской области Украины привели к повреждениям шести жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
15:46
В МИД России потребовали немедленно освободить Кирилла Вышинского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, арестованным в Киеве.
15:41
«ВКонтакте» позволит проверить теорию шести рукопожатий
«ВКонтакте» позволит своим пользователям проверить теорию рукопожатий и узнать, какое количество друзей отделяет их от знакомства с известной персоной.
15:36
Черчесов о Кокорине и Мамаеве: тема неприятная, но она сборной России никак не касается
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обошёл стороной обсуждение скандалов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
15:35
Песков прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о том, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».
15:32
В ЦБ назвали цель повышения ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в сентябре было направлено на удержание инфляции под контролем и снижение долгосрочных ставок, в том числе ипотечных.
15:31
Песков о возможности встречи Путина и Нурмагомедова: пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личная встреча российского лидера Владимира Путина и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова «пока не планируется».
15:27
Генпрокуратура признала преждевременным отказ в госзащите адвокату Макарова
Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы Евгения Макарова, пострадавшего от побоев в ярославской колонии, рассказала о неправомерном отказе ей в госзащите. По словам юриста, соответствующий ответ на свою жалобу она получила от Генпрокуратуры России.
15:23
Девять человек погибли при наводнении на Майорке
По меньшей мере девять человек погибли в результате наводнения на Майорке, вызванного сильными дождями. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских Островов.
15:23
В Польше заявили о готовности привлечь Россию к будущим проектам в музее Собибора
Польша готова привлечь Россию к участию в будущих проектах по сохранению памяти о концлагере Собибор. Об этом заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.
15:18
Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 11 октября
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов в четверг, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
15:18
Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном
Отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин выразил возмущение позицией краснодарского клуба в связи с намерением руководства расторгнуть контракт после скандала с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
15:15
В Кремле заявили о недопустимости ситуации с нехваткой лекарств в регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нехватке льготных лекарств в регионах и отметил, что Кремль находится в контакте с Минздравом по этому вопросу.
15:10
В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится бабье лето в России
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, сколько продлится бабье лето.
15:09
СМИ: В правительстве России поддержали предложение ввести индивидуальный учёт тепла в квартирах
В правительстве России поддержали предложение ввести индивидуальный учёт тепла в квартирах, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
15:04
В МИД России ответили на претензии Японии по Курилам
Российский МИД отвергает претензии Японии по поводу действий России на Курильских островах, говорится в комментарии ведомства.
15:03
Лавров допустил увеличение сроков формирования демилитаризованной зоны в Идлибе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что сроки формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе могут увеличиться.
14:58
Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса
Общественный деятель Павел Пятницкий сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут принудительно доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по двум делам об избиении людей в столице 8 октября.
14:57
Йоко Оно записала кавер на песню Imagine
Японская художница Йоко Оно, вдова британского музыканта и одного из основателей рок-группы The Beatles Джона Леннона, записала кавер на известную песню Imagine.
14:57
Синоптики прогнозируют густой туман в Московском регионе в ночь на 12 октября
Синоптики прогнозируют густой туман видимостью до 500 метров в Москве в ночь на 12 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Метеоновости».
14:48
Дело об убийстве следователя в Подмосковье переквалифицировано
Дело об убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной переквалифицировано на статью о посягательстве на жизнь полицейского. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
14:43
В Берлине перекрыли улицу из-за подозрительного чемодана
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу в центре Берлина из-за подозрительного чемодана.
14:42
Басурин прокомментировал заявление ВСУ о продвижении в «серой зоне» Донбасса
Заместитель командующего оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с ФАН прокомментировал заявление ВСУ о продвижении в «серой зоне» Донбасса.
14:41
В СК назвали мотив убийства следователя в Подмосковье
В СК по Московской области заявили, что убийство следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовных дел в её производстве.
14:37
Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина
Президент Федерации хоккея России и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.
14:36
Роспотребнадзор приостановил работу 63 кафе «Суши WOK» в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу 63 кафе «Суши WOK» в российской столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.
14:26
BlaBlaCar стал платным для пассажиров в России
Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar с 10 октября стал платным для российских пассажиров, говорится в сообщении компании.
14:14
Волейболистка сборной России Старцева доставлена в больницу после матча ЧМ с Италией
Волейболистка сборной России Евгения Старцева была доставлена в больницу после матча чемпионата мира с национальной командой Италии.
14:13
В Союзе автостраховщиков отреагировали на возможные поправки в закон об ОСАГО
Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прокомментировал в беседе с RT предложение Минфина исключить из стоимости ОСАГО коэффициент мощности и территории использования автомобиля.
14:11
Госдума утвердила новый состав совета директоров ЦБ России
Госдума поддержала всех кандидатов, которые были предложены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в совет директоров регулятора.
14:11
Процесс по делу Серебренникова начнётся 17 октября
Мещанский суд Москвы 17 октября начнёт процесс по делу режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в «Седьмой студии».
14:10
Греция предложила построить на своей территории больше военных баз США
Греция предложила Соединённым Штатам создать дополнительные американские военные базы в Волосе, Ларисе и Александруполисе.
14:10
В Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве журналистки из Болгарии
Власти Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает The Local.
14:07
Следственные действия проводятся в кабинете убитого в Подмосковье следователя
В кабинете убитого в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной проводятся следственные действия. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
14:00
Лунёв вернулся в общую группу на тренировке сборной России по футболу
Вратарь сборной России Андрей Лунёв вернулся в общую группу национальной команды в преддверии матча Лиги наций со Швецией.