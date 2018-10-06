HDN: Эрдоган предложил провести референдум, если со вступлением Турции ЕС будет тянуть и дальше

Турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что может устроить референдумом по вопросу о том, стоит ли его стране вступать в Евросоюз, сообщает Hürriyet Daily News. Президент Турции при этом выразил недовольство тем, что Анкара уже несколько десятилетий ждёт членства в ЕС, указывается в статье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что может устроить в своей стране референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз, которые, по его словам, уже давно застопорился, пишет Hürriyet Daily News.
«Если Европейский союз продолжит тратить время Турции на её допуск к вступлению в союз, тогда страна может провести референдум по поданному ею запросу о членстве [в ЕС]», — заявил Эрдоган.
«Хотелось бы видеть, что этот процесс развивается быстрее, чтобы Турция могла определить свой путь», — добавил он.
Эрдоган также напомнил, что Анкара уже «несколько десятилетий» ждёт членства в ЕС.
«Если они и дальше будут следовать такой логике, то нам остаётся, как я полагаю, обратиться к нашему народу, 81 миллиону человек, и посмотрим, какое решение они примут», — подчеркнул он.
Когда его спросили, не приближается проект Еврсоюза к своему концу, Эрдоган заявил: «Я тоже вижу эти признаки».
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