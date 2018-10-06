HDN: Эрдоган предложил провести референдум, если со вступлением Турции ЕС будет тянуть и дальше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что может устроить в своей стране референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз, которые, по его словам, уже давно застопорился, пишет Hürriyet Daily News.

«Если Европейский союз продолжит тратить время Турции на её допуск к вступлению в союз, тогда страна может провести референдум по поданному ею запросу о членстве [в ЕС]», — заявил Эрдоган.

«Хотелось бы видеть, что этот процесс развивается быстрее, чтобы Турция могла определить свой путь», — добавил он.

Эрдоган также напомнил, что Анкара уже «несколько десятилетий» ждёт членства в ЕС.

«Если они и дальше будут следовать такой логике, то нам остаётся, как я полагаю, обратиться к нашему народу, 81 миллиону человек, и посмотрим, какое решение они примут», — подчеркнул он.