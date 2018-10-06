Hürriyet Daily News Оригинал

HDN: Эрдоган предложил провести референдум, если со вступлением Турции ЕС будет тянуть и дальше

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что может устроить референдумом по вопросу о том, стоит ли его стране вступать в Евросоюз, сообщает Hürriyet Daily News. Президент Турции при этом выразил недовольство тем, что Анкара уже несколько десятилетий ждёт членства в ЕС, указывается в статье.
HDN: Эрдоган предложил провести референдум, если со вступлением Турции ЕС будет тянуть и дальше
Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что может устроить в своей стране референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз, которые, по его словам, уже давно застопорился, пишет Hürriyet Daily News.
 
«Если Европейский союз продолжит тратить время Турции на её допуск к вступлению в союз, тогда страна может провести референдум по поданному ею запросу о членстве [в ЕС]», — заявил Эрдоган.
 
«Хотелось бы видеть, что этот процесс развивается быстрее, чтобы Турция могла определить свой путь», — добавил он.
 
Эрдоган также напомнил, что Анкара уже «несколько десятилетий» ждёт членства в ЕС.
 
«Если они и дальше будут следовать такой логике, то нам остаётся, как я полагаю, обратиться к нашему народу, 81 миллиону человек, и посмотрим, какое решение они примут», — подчеркнул он.
 
Когда его спросили, не приближается проект Еврсоюза к своему концу, Эрдоган заявил: «Я тоже вижу эти признаки».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
теги
Евросоюз Реджеп Тайип Эрдоган Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров