Вести: украинцев приучают к «европейской практике» — доносить на соседа

На Украине всё больше ведомств стараются привить жителям страны привычку к доносительству, но если ранее эта практика была в основном у силовых структур, то сегодня за информацией гоняются гражданские учреждения. Как пишут «Вести», на сайте министерства соцполитики появилась информация о том, что каждый украинец сможет сообщить о нарушениях, фактах мошенничества и коррупции при предоставлении социальной поддержки.

Всё больше украинских ведомств стараются привить украинцам привычку к доносительству. Однако, как пишут «Вести», если ранее эта практика была в основном у силовых структур, то сегодня за информацией гоняются гражданские учреждения.

Как продолжает издание, так на сайте министерства соцполитики появилась информация о том, что каждый украинец сможет сообщить о нарушениях, фактах мошенничества и коррупции при предоставлении социальной поддержки, а также получить консультацию, позвонив на горячую линию проекта при поддержке Всемирного банка. Номера пока нет — его обещают обнародовать в ближайшее время, но суть очевидна: человек может сообщить о том, что сосед получает субсидию, но недавно купил новое авто или же делает дорогостоящий ремонт. И в таком случае органы соцзащиты должны будут провести дополнительную проверку.

Чиновники уверяют, что практика европейская — в Европе сознательные граждане сообщают, если сосед, получая соцвыплату, живет не по средствам. Но во Всемирном банке уверяют, что не выделяли деньги именно на стукачество.

«Да, мы выделили деньги в рамках проекта украинскому правительству, а на какие дела их направят, это уже вторично. Если на эти деньги создают горячую линию в Министерстве социальной политики, значит это оправданное вложение», — сказал «Вестям» сотрудник Всемирного банка Дмитрий Деркач.