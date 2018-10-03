Japan Times объяснила, почему Японии стоит поразмыслить над предложением Путина

Предложение президента России Владимира Путина заключить к концу этого года мирный договор между Японией и Россией без каких-либо предварительных условий встретило в Японии несогласие или в лучшем случае скептицизм. Однако, как пишет Japan Times, данное предложение заслуживает серьёзного рассмотрения, но лишь с тем расчётом, что что после заключения мирного договора группа Курильских островов будет возвращена Японии.
Неожиданное предложение президента России Владимира Путина заключить к концу этого года мирный договор между Японией и Россией без каких-либо предварительных условий в Токио встретили со скептицизмом. Однако, как пишет Japan Times, данное предложение заслуживает серьёзного рассмотрения, но лишь с тем расчётом, что что после заключения мирного договора группа Курильских островов будет возвращена Японии.
Как продолжает автор статьи, существует несколько причин отнестись к предложению серьезно. Но Японии, в качестве варианта, необходимо включить в мирный договор положение, предусматривающее, что окончательный статус островов Кунашир и Итуруп должен быть определён на референдуме жителями через 50 или 100 лет.
На таких условиях нормализация отношений между Японией и Россией привела бы к улучшению экономических и политических отношений, поскольку никаких серьезных конфликтов национальных интересов, кроме вопроса Курил, между двумя странами нет. Это имело бы и политическое значение, поскольку сближение Японии и России могло бы сдержать дальнейшее углубление российско-китайского партнерства.
Также автор статьи не может согласиться с тем, что заключение мирного договора лишит Японию рычагов давления на переговорах о возвращении этих островов. Премьер-министр Синдзо Абэ изменил подход правительства к переговорам с традиционного настойчивого утверждения о правовом положении Японии на возвращение островов путем улучшения двусторонних отношений после заключения мирного договора. Данный шаг Абэ стал отражением реалистичного осознания японской стороной того, что его единственный рычаг давления — отказ от заключения мирного договора без возвращения островов — не позволил добиться изменения позиции СССР и России.
Кроме того, если благодаря заключению мирного договора отношения Японии с Россией стабилизируются, у Японии появится возможность более динамично участвовать в экономической деятельности на этих островах, что может означать более активный переезд японцев на эти острова и более благосклонное отношение к Японии нынешних жителей островов.
«Вполне возможно, что в этой новой обстановке в течение длительного периода времени, например, в течение 50 или 100 лет в будущем, изменится состав населения островов, что, в свою очередь, может повлиять на предпочтения жителей в отношении будущего островов», — пишет автор статьи.
По его мнению, если Абэ и Путин не смогут заключить мирный договор из-за противодействия внутри стран, Япония и Россия не оправдают надежд друг друга как две страны, неспособные совместно разработать проект будущего.
«Я надеюсь, что Путин будет готов выработать компромиссную формулировку, благодаря которой Япония сможет сохранить лицо. Точно так же я искренне надеюсь, что японский народ преодолеет свое эмоциональное неприятие России и беспристрастно признает баланс интересов», — подводит итог Japan Times.
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