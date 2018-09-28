CNN: в Ираке убита бывшая мисс Багдада и звезда Instagram

В иракской столице неизвестные застрелили звезду Instagram и бывшую мисс Багдада Тару Фарес, сообщает CNN. Девушка была известна не только своими смелыми нарядами, но и смелыми постами в соцсетях, говорится в статье. В настоящее время правоохранительные органы пытаются найти убийц.

22-летняя иракская звезда соцсетей, модель Тара Фарес была застрелена в Багдаде, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как заявил генерал-майор Министерства внутренних дел Ирака Саад Маан, девушка находилась в автомобиле, когда двое неизвестных мотоциклистов открыли по ней огонь. В настоящее время правоохранительные органы расследуют данное преступление.

Бывшая «Мисс Багдада» и бывшая первая вице-мисс Ирака Тара Фарес была известна своими смелыми нарядами и постами в социальных сетях. Её отец — иракец, мать — ливанка. Фарес, которая по своему вероисповеданию была христианкой, проживала в столице Иракского Курдистана Эрбиле, однако время от времени приезжала в Багдад.

Вскоре после убийства на её странице в Instagram, на которую подписаны почти 3 млн человек, появилось чёрно-белое фото с изображением расстроенной Тары и комментарием: «В результате коварных и трусливых действий Тара Фарес Шамун теперь с Богом. Мы просим Его принять её с великой милостью».

Как отмечается в статье, это убийство стало частью тревожной тенденции, наблюдаемой в Ираке. Так, в прошлом месяце погибли ещё две известные представительницы индустрии красоты.