CNN: в Ираке убита бывшая мисс Багдада и звезда Instagram

В иракской столице неизвестные застрелили звезду Instagram и бывшую мисс Багдада Тару Фарес, сообщает CNN. Девушка была известна не только своими смелыми нарядами, но и смелыми постами в соцсетях, говорится в статье. В настоящее время правоохранительные органы пытаются найти убийц.
22-летняя иракская звезда соцсетей, модель Тара Фарес была застрелена в Багдаде, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как заявил генерал-майор Министерства внутренних дел Ирака Саад Маан, девушка находилась в автомобиле, когда двое неизвестных мотоциклистов открыли по ней огонь. В настоящее время правоохранительные органы расследуют данное преступление.
Бывшая «Мисс Багдада» и бывшая первая вице-мисс Ирака Тара Фарес была известна своими смелыми нарядами и постами в социальных сетях. Её отец — иракец, мать — ливанка. Фарес, которая по своему вероисповеданию была христианкой, проживала в столице Иракского Курдистана Эрбиле, однако время от времени приезжала в Багдад.
Вскоре после убийства на её странице в Instagram, на которую подписаны почти 3 млн человек, появилось чёрно-белое фото с изображением расстроенной Тары и комментарием: «В результате коварных и трусливых действий Тара Фарес Шамун теперь с Богом. Мы просим Его принять её с великой милостью».
Как отмечается в статье, это убийство стало частью тревожной тенденции, наблюдаемой в Ираке. Так, в прошлом месяце погибли ещё две известные представительницы индустрии красоты.
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