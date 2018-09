Журналисты: нехватка доверия и сотрудничества в мире сулит новый финансовый кризис

Обстановка общего недоверия и раздора, которую породил глобальный финансовый кризис 2008 года, может вылиться в следующую мировую экономическую катастрофу, полагают американские журналисты. Как рассказали в эфире CNN обозреватель NYT Эндрю Соркин и главред The Economist Занни Беддос, недоверие может заставить кредиторов США прекратить покупать их облигации или спровоцировать масштабный экономический конфликт между Вашингтоном и Пекином, что приведёт к «катаклизму».

А теперь поговорим о кризисе: Эндрю, когда вы смотрите на ситуацию в мире, что вам лично кажется, так сказать, нестабильным? Есть ли какой-то такой фактор вроде тех, о которых говорили некоторые люди в 2006-м и 2007-м?



ЭНДРЮ РОСС СОРКИН, обозреватель и редактор The New York Times: Перспектива классического кризиса в связи с массовым изъятием депозитов из банков, как было в 2008-м, меня сейчас волнует не слишком. Куда больше меня беспокоит атмосфера недоверия, созданная как раз в результате того кризиса. И я имею в виду не только появившееся в США недоверие к правительству, государственным институтам, элитам и самой идее о том, что хоть в чём-то могут существовать эксперты, — хотя это само по себе уже является проблемой, — но ещё и популизм и национализм, возникший не только у нас, но повсюду.



Так вот, если говорить о финансовом кризисе — когда я написал свою книгу «Слишком большие, чтобы рухнуть», мы говорили об этой проблеме в контексте банковской системы; теперь же речь идёт о ней в контексте муниципальных образований, городов, регионов и целых стран. И когда размышляешь о том, какие у нас отношения с союзниками, обо всех этих торговых конфликтах, которые уже начинаются на наших глазах… А вдруг китайцы в какой-то момент скажут: «Знаете что, а нам что-то больше не хочется покупать ваши облигации по таким ценам»? Вдруг наши союзники заявят: «Мы вам больше не доверяем так, как раньше»? И если и будет ещё что-то большое, то, на мой взгляд, это скорее всего приблизит что-то подобное.



Занни, а ведь именно об этом вы говорите, когда так упорно выступаете в защиту свободной торговли и либерализма. Вас беспокоит, что мир движется к торговым войнам — а то и чему похуже.



ЗАННИ МИНТОН БЕДДОС, главный редактор The Economist: Да, мы в своём юбилейном выпуске на этой неделе опубликовали «Манифест в поддержку обновления либерализма». Дело в том, что, на наш взгляд, кредо либерально-демократического строя, который сделал так много для распространения процветания по всему миру, оказалось в опасности, причём как внутри наших границ — как уже пояснил Эндрю — в результате подъёма популизма и национализма с обеих сторон Атлантики, так в связи с тем, что мы наблюдаем в виде Китая — поднимающейся экономики, которая станет крупнейшей в мире в XXI веке и при этом является глубоко антилиберальной.



Скажите, Занни, а следующий возможный кризис, по вашему мнению, не может стать результатом конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем? Ведь конфликт между двумя крупнейшими экономиками в мире может легко погрузить как США, так и весь мир в кризис.



ЗАННИ МИНТОН БЕДДОС: Именно так. Такое может обернуться катаклизмом, и бесконтрольная торговая война действительно фигурирует среди перспектив, которые меня беспокоят. Честно говоря, меня также тревожит и еврозона, которая представляет собой одну из так по-настоящему и не исправленных областей, поражённых кризисом 2008 года — эту проблему лишь активно заминали и заминают. Ну а третья вещь, о которой я хотела бы вам рассказать — это, наверное, невероятно сильный рост долларовых займов вне США, а этот рост последние несколько лет сохраняется очень интенсивным. В нынешней обстановке, когда доверия и желания работать вместе стало меньше, меня это очень тревожит.



Помните, как 10 лет назад, в 2008 году, после банкротства Lehman Brothers, крупнейшие экономические державы в мира собрались вместе и создали организацию под названием «Большая двадцатка» — новый клуб, который в сущности предназначался для того, чтобы сводить эти страны вместе, чтобы они сотрудничали и вместе выбирались из кризиса? Может представить, чтобы что-то такое произошло сегодня?



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 сентября 2018 года.