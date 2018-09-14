Fox News: Джона Керри раскритиковали за «теневую дипломатию» с Ираном

Бывший госсекретарь США Джон Керри признал, что уже после того, как оставил пост, встречался с иранскими чиновниками и обсуждал с ними ядерную сделку. За это его жёстко раскритиковали, ведь его деятельность может даже противоречить американским законам, пишет на своём сайте Fox News.

Бывший госсекретарь США Джон Керри попал под шквал критики за то, что, по его признанию, он провёл ряд встреч с иранскими чиновниками за спиной администрации Трампа, пишет на своём сайте Fox News. Эти встречи касались в том числе и ядерного соглашения, отмечает автор статьи.

Так, представитель администрации Трампа в общении с Fox News назвал такое поведение «постыдным», отметив, что Иран якобы поддерживает боевые отряды, которые убивают людей в Сирии, Ираке и Йемене. Другой чиновник, бывший сотрудник администрации Буша, отметил, что подобные встречи и вовсе могут быть незаконными.

Сам же Керри ранее признал, что встречался с министром иностранных дел Ирана «три-четыре раза» после того, как оставил свой пост. «Что я пытался, так это узнать у него, что Иран может сделать, чтобы изменить ситуацию на Ближнем Востоке к лучшему», — приводит Fox News слова Джона Керри. Кроме того, он не отрицал, что советовал Ирану дождаться, пока к власти в США придёт новый президент от демократов, ведь, по его словам, весь мир ждёт, когда Трамп уйдёт.

Впервые подобная информация появилась ещё в марте, когда Керри, который в своё время добился заключения ядерной сделки, вёл переговоры о том, чтобы сохранить соглашение хоть в каком-нибудь виде. И именно в мае Трамп объявил о стремлении выйти из договора.

При этом переговорная деятельность Керри может нарушать закон, по которому частные лица не могут без разрешения вести переговоры от имени американского правительства. Впрочем, пока никого по этому закону ещё не осудили, отмечает автор статьи.

Кроме того, тот же закон, вероятно, нарушил бывший советник Трампа Майкл Флинн, когда встречался с российским послом. Его не судили по этому поводу, но тогда разразился скандал, хотя у России и США рабочие отношения. При этом «параллельную дипломатию» Керри с «режимом, который входит в число террористических, по версии США», считают «нормальной», отметил эксперт Fox News.

Трамп, в свою очередь, ещё после первых сообщений о деятельности Керри назвал его действия, «возможно, незаконной теневой дипломатией», которая не нужна Соединённым Штатам. Сам же Керри утверждает, что все бывшие дипломаты продолжают встречаться с иностранными лидерами и ездят на конференции по всему миру.