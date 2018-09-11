National Review: чтобы противостоять Путину, США и НАТО надо украсть у него право на агрессию

Альянс США — НАТО имеет геостратегический перевес перед Россией, но только в том случае, если он будет выступать единым фронтом и подготовится к противостоянию со своим противником. Как пишет National Review, западным союзникам, чтобы противостоять Владимиру Путину, необходимо предвосхищать его действия, что будет являться лучшим вариантом для отражения следующих «агрессивных шагов» российского президента.

Владимир Путин — отличный игрок, который правит государством с гораздо менее развитой экономикой, чем в США, уменьшающейся армией, сокращающейся продолжительностью жизни и растущим алкоголизмом. Однако каким-то образом он умудряется ввести мир в заблуждение, будто он является сильным лидером, пишет National Review. По словам издания, Путин стремится восстановить свою страну как сильную региональную державу в Европе, однако для этого ему нужно не столько тратить силы на развитие своей страны, сколько сеять раздор и возмущение в европейских странах и любой ценой уничтожить их связи с Соединёнными Штатами.

Издание отмечает, что Путин ищет слабости, которыми он может воспользоваться. Это даже не должны быть настоящие слабости, достаточно просто их восприятия.

«Это русский трюизм о проверке врага: если перед тобой тряпка — дави, если перед тобой кремень — стой. Теперь, после обвинений со стороны всего альянса НАТО вслед за саммитом в Хельсинки, вопрос состоит в том, какую в следующий раз Владимир Путин устроит проверку в отношении Соединённых Штатов и их союзников», — пишет автор статьи.

По его мнению, в своём решении российский президент будет руководствоваться тремя принципами: что бы он ни делал, это должно укреплять российские интересы, любые действия должны угрожать ключевым европейским интересам и подрывать сплочённость Запада, а также эти шаги должны оказывать в достаточной степени двойственное воздействие на американские интересы. Путин знает, что ему не хватает козырей против США, однако судьба может распорядиться по-разному, и существует целый ряд сценариев, которые могли бы удовлетворить этим требованиям.

Так, Путин может расширить свои военные операции на Украине. Возможно, предполагает автор издания, он начнёт скрытую военную операцию, поводом к которой послужит неуважение по отношению к живущим там этническим русским. Расширение действий России в регионе может, с одной стороны, укрепить политические позиции Путина в его стране, а с другой — вызвать больший резонанс среди тех, кто призывает к неизбежному восстановлению «естественного порядка» в Восточной Европе.

Российский президент также может отдать предпочтение комбинированной операции с захватом территории в Балтийском море. Существует несколько островов, оспариваемых рядом государств, в том числе Россией и Швецией. Так, остров Готланд в данный момент находится под контролем Швеции, которая не является членом альянса НАТО, но является членом Европейского союза. Захват Россией этого острова станет военным вызовом для ЕС, который необязательно повлечёт за собой реакцию со стороны Соединённых Штатов. При таких условиях Россия, почти безусловно, будет доминировать с военной точки зрения.

Третьим сценарием поведения Путина автор материала называет переманивание одного из членов НАТО. Существующие трения между Турцией, Соединёнными Штатами и всем альянсом НАТО, как и начало диалога Турции с Россией и Ираном относительно ситуации в Сирии, открыли возможность для выхода Турции из НАТО. В итоге добровольный или принудительный выход одного члена НАТО из альянса откроет такую возможность и для остальных.

Существует несколько способов избежать развития данных сценариев. Если Соединённые Штаты продолжат инвестировать значительный капитал в свою оборонную сферу и повысят затраты в своём основном оборонном бюджете, а НАТО тем временем примет во внимание призыв Трампа тратить больше 2% ВВП на оборону, это значительно повысит ставки. Однако, как отмечает автор материала, существует другой вариант: лучший способ отразить следующий шаг Путина состоит в том, чтобы предвосхитить его.

Благодаря агрессивному графику учений в Балтийском и Средиземном море Соединённые Штаты и их союзники в НАТО могут укрепить свои интересы и продемонстрировать свою решимость, украв у Путина инициативу на агрессию. Также, учитывая охват территории России, США и их союзники также могли бы провести учения где-то в Центральной Евразии или вдоль Тихоокеанского побережья России, чтобы напомнить Путину о том, насколько обширную территорию ему приходится защищать.

«Владимир Путин считает, что воскрешает былую советскую и царскую славу России и вновь зажигает в сердцах людей ощущение величия. Но настоящая стратегическая культура России никогда не строилась на величии, а характеризовалась страхом. Сплочённый альянс США — НАТО имеет перевес за геостратегическим карточным столом, но только если он будет выступать единым фронтом и подготовится к противостоянию со своим противником. Неважно, насколько хорошо Путин играет в карты, фул-хаус на руках у США и НАТО может побить его плохой расклад», — заключает автор статьи.