HuffPost: Трамп превращает Америку в «Соединённые Штаты Безнадёги»

Дональд Трамп — не просто неприятный и грубый человек; он покушается на главную ценность США, а именно — на надежду, пишет колумнист HuffPost Кэрол Андерсон. Как полагает журналистка, президент и назначенные им министры делают всё, что в их силах, чтобы сделать жизнь самых незащищённых слоёв американского общества ещё тяжелее.

Отличительными чертами «режима Дональда Трампа» являются не только личная «хамоватость и грубость президента, а также отсутствие у него даже зачатков этикета и учтивости», пишет обозреватель The Huffington Post Кэрол Андресон. По мнению журналистки, своей политикой Трамп покушается на идеалы Америки как «страны иммигрантов» и «страны законов», страны «борющейся, стремящейся, спорящей, голосующей и ищущей аргументы ради того, чтобы стать лучше, чем она есть сейчас — стать более гуманной и более справедливой, чем когда-либо». «Это стремление, эта надежда — это и есть Америка, — убеждена Андерсон. — А Трамп сделал всё, что в его силах, чтобы выцарапать эту надежду из души нашей страны».



Как отмечает автор, Трамп не только совершает регулярные нападки на свободную американскую прессу, нарекая СМИ «врагами народа», и испускает ненависть в адрес ведущего «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера и опытных следователей из ФБР, которые «успешно противостоят русской мафии», но и проявляет расизм — к примеру, он проявил внимание к убийству (белой. — ИноТВ) студентки Молли Тиббетс, но совершенно проигнорировал жестокую расправу над афроамериканкой Ниа Уилсон, а также жёстко критиковал игроков в американский футбол, отказывавшихся стоять во время исполнения национального гимна (игроки Национальной футбольной лиги США в последние годы неоднократно поступали так, выражая протест против жестокого обращения полиции в отношении чернокожих. — ИноТВ), позволяя себе подобное даже после жестоких убийств невооружённых афроамериканцев полицейскими.



Кроме того, Трамп набрал в администрацию множество белых националистов и оскорблял известных американцев, называя их то «тупыми», то «псами», пишет колумнист HuffPost. Возмущает журналистку и его социальная политика: президент сократил налоги для богатых и продолжает громить принятый Обамой закон о защите пациентов и доступном здравоохранении и его положения, защищающие права людей, уже имеющих заболевания на момент подписания страхового договора — несмотря на то, что отсутствие этих положений может стоить жизни 130 миллионам американцев.



Вместе с тем, по мысли Андерсон, всё это не главное: дело в том, что сама структура власти, возведённая Трампом, «уничтожает надежду». Назначенный им на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон «убрал из списка внешнеполитических целей США демократию и права человека», а когда он ушёл с поста в нынешнем году, он оставил в наследство своему преемнику Майку Помпео «более 70 опустевших постов на уровне послов и замов, создав вакуум, который теперь заполняет согласие Трампа на сближение с диктаторами и его отдаление от западных демократических стран». Под началом генпрокурора Трампа Джеффа Сешнса минюст США перестал оберегать свободу прессы и предотвращать манипуляции с избирательными округами на основе расы — вместо этого Сешнс поддержал курс против позитивной дискриминации, в результате которого миллионы квалифицированных представителей меньшинств могут лишиться возможности получить высшее образование, подчёркивает автор.



Тем временем, трампов министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон свернул существовавшую ранее в его ведомстве политику против дискриминации в жилищных отношениях и предложил утроить минимальную арендную плату, которые платят беднейшие семьи за федерально субсидированное жильё и упростил для жилищных органов бюрократические процедуры, необходимые для того, чтобы требовать от таких семей устраиваться на работу. Министр образования Бетси Девос устранила действовавшие когда-то в университетах механизмы защиты жертв сексуального насилия и нормативные акты, оберегавшие студентов от нечестных кредиторов, а также подняла возможность выделения средств на закупку стрелкового оружия школами — а учителям в это время приходится бастовать, чтобы получать нормальную зарплату, и скидываться на самое необходимое для учебных заведений. А агентство защиты окружающей среды США при новом главе Скотте Прюитте, который является лоббистом от угольной промышленности, стало игнорировать проблему климатических изменений и отменило многие нормы и стандарты, в результате чего река Кайахога в штате Огайо может снова начать гореть (река когда-то пользовалась дурной славой за то, что на ней регулярно случались пожары из-за плававшего в ней мусора и масла. — ИноТВ), а воздухом Лос-Анджелеса станет невозможно дышать, перечисляет автор. Наконец, министерство внутренней безопасности отбирает детей у людей, которые прибывают в США в поисках убежища, и, несмотря на постановление федерального суда, отказывается возвращать их родителям, оставляя их в «детских тюрьмах». «Вот такую безнадежную Америку строит Трамп», — пишет она.



«Если Америку лишить всех надежд, она станет ящиком Пандоры, и в нём из даров, которые страна приносит своему народу и миру, останутся только расизм, жадность, жестокость, ксенофобия, гомофобия, женоненавистничество и лицемерие», — подытоживает журналистка. По её мнению, США оказались на перепутье, и смогут ли они «остановить это погружение в преисподнюю и забрать нашу душу обратно у человека, которого даже на похороны не приглашают», покажут только предстоящие выборы в конгресс.