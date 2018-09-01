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El País: Франция использует борьбу с терроризмом, чтобы возвращать мигрантов в Испанию

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Французские власти используют такую антитеррористическую меру, как усиление контроля на границе, для того, чтобы возвращать мигрантов со своей территории в Испанию, пишет El País. При этом процесс возвращения проходит неофициально, и испанскую сторону ни о чём не предупреждают.
El País: Франция использует борьбу с терроризмом, чтобы возвращать мигрантов в Испанию
Reuters
Французская жандармерия этим летом усилила контроль на пограничных переходах со Страной Басков, пишет El País. Из-за этого с начала года количество мигрантов, возвращённых на территорию Испании, выросло в четыре раза. Причём французская сторона выдворяла их в рекордно короткие сроки.
 
Часть мигрантов возвращаются официально в рамках действующего между Парижем и Мадридом двустороннего соглашения, и, по крайней мере, на бумаге эти люди находятся под правовой защитой. Однако другую часть мигрантов возвращают неофициальным образом: в некоторых случаях не более чем через 20 минут, при этом испанские власти об этом никто не оповещает.
 
Выбранная французами формула, в рамках которой восстановление контроля на границе оправдывается устроенным ещё в конце 2015 года терактом в театре «Батаклан», стала головной болью для Мадрида, говорится в статье.
 
Испанская полиция никак не контролирует выдворение мигрантов с территории Франции, а структуры, которые занимаются их защитой, перегружены. На каждого человека, возвращённого с правовыми гарантиями, приходятся десять человек, которых выдворили без предоставления таковых.
 
Уже 3200 выходцев из Африки оказались в ловушке в Стране Басков. С ними в настоящее время работают гуманитарные организации. При этом официально в Испанию было возвращено всего 411 мигрантов. Испанские власти вместе со своими французскими коллегами уже занимаются поиском решения для этой проблемы.
 
Между тем различные неправительственные организации (НПО) уже в течение несколько лет критикуют продолжающий действовать внутри ЕС пограничный контроль. НПО также указывают на то, что эта мера используется для целей, отличающихся от заявленных изначально.
 
«Хотя мотивом применения этого арсенала средств контроля на границах является борьба с терроризмом, ясно, что основная цель заключается в том, чтобы радикально ограничить свободу передвижения мигрантов внутри ЕС и, в частности, тех, кто приезжает из Италии, Греции и Испании», — пожаловались ещё в ноябре прошлого года три французские организации, оказывающие поддержку мигрантам.
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El País Испания Европа
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