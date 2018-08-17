Страна.ua: украинский министр грозит разорвать сообщение с Россией — но ударит это по самой Украине

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает в ближайшее время официального постановления кабинета министров, которое ограничит пассажирское сообщение с Россией. Как передаёт «Страна.ua», чиновник заявил, что действия государства должны быть жёсткими и адекватными. Вот только ударит эта мера по самим украинцам, комментирует издание.

Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс контрмер, включая ограничение пассажирского сообщения с Россией, который станет ответом на действия Москвы по препятствованию судоходству в Азовском и Чёрном морях. Как пишет «Страна.ua», такое заявление сделал глава ведомства Владимир Омелян.

«У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, надеюсь, кабмин их поддержит», — заявил чиновник.

По словам Омеляна, на данном этапе преждевременно разглашать эти меры, так как это «должно быть государственное решение», но он подтвердил, что одной из мер, предложенных правительству для утверждения, является ограничение пассажирского сообщения.

«Если мы воюем, то нечего туда ездить. Нравится это кому-то или нет, действия государства должны быть жёсткими и адекватными», — заявил глава мининфраструктуры.

При этом министр отверг аргументы оппонентов о том, что такие действия приведут к кризису на рынке перевозок. В качестве примера он привел введённый ранее запрет на прямые полеты в Россию, после которого пассажиропоток вырос вдвое «в направлении цивилизованных стран».

«Авиация развивается. Убеждён, что такая же история будет и c железнодорожным, и с автобусным сообщением», — считает глава мининфраструктуры.

Действия России в Азовском и Черном морях по препятствованию судоходству Омелян назвал абсолютно ожидаемыми.

«Керченской мост и аннексия Крыма — это только начало долгой истории. Россия максимально использует все рычаги, чтобы дестабилизировать регион. В первую очередь, Азовского моря, наши ключевые два порта — Мариуполь и Бердянск», — сказал он.

По словам министра, такие действия России привели к сокращению грузооборота мариупольского порта в первом полугодии этого года на 10%, Бердянского — на 16%, а также к существенному сокращению экспортных поставок из них чугуна и зерна.

Как отмечает издание, в тоже время министр не пояснил, как предполагаемый запрет на пассажирские поездки в Россию может причинить стране ущерб. Сегодня очевидно, что запрет создаст лишь неудобство для граждан Украины, которые и обеспечивают основной пассажиропоток со «страной-агрессором».